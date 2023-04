Pronostico Juventus – Napoli e Migliori Quote – 31° Giornata Serie A 23-04-2023

Pronostico Juventus – Napoli, 31° Giornata Serie A, Domenica 23 Aprile ore 20:45: pronostico e migliori quote

In programma domenica 23 aprile alle 20.45 allo “Juventus Stadium”, il big match Juventus- Napoli promette gol e spettacolo tra due squadre alla ricerca di riscatto.

Juventus-Napoli, 31° giornata Serie A 23-04-2023

Reduce da due sconfitte di fila in campionato contro Lazio e Sassuolo, la Juventus di Allegri viene da una settimana piuttosto movimentata.

I bianconeri si sono visti infatti temporaneamente restituire i 15 punti di penalizzazione a loro inflitti per la vicenda delle plusvalenze e sono ritornati a occupare il terzo posto in graduatoria con 59 punti alle spalle di Napoli e Lazio. Hanno poi alzato le braccia al cielo in segno di vittoria in “Europa League” ottenendo il passaggio in semifinale dopo l’1-1 sul terreno dello Sporting Lisbona che ha regalato loro gloria in combinazione con l’1-0 a favore ottenuto all’andata. La squadra di Massimiliano Allegri affrontrà in semifinale gli spagnoli del Siviglia.

Con i suoi settantacinque punti, il Napoli è sempre più prossimo allo scudetto ma vuole lasciarsi alle spalle due delusioni patite di recente. La prima è l’estromissione dalla “Champions League” a opera del Milan dopo il pareggio per l’1-1 al “Maradona” che non è servito per controbilanciare l’1-0 per i rossoneri dell’andata al “Meazza”. Il collettivo di Luciano Spalletti vuole però anche ritrovare la via della vittoria dopo il clamoroso pareggio interno contro un Hellas Verona che sembra avere ritrovato se stesso, anche in considerazione delle ultime vittorie con Sassuolo (prima del pareggio in terra di Partenope) e Bologna (dopo) e vuole fortemente tenere i piedi in massima serie.

Precedenti e statistiche di Juventus – Napoli:

Sfida tra titani: Juventus- Napoli è uno degli incontri che hanno maggiormente scritto la storia del calcio italiano. Sarà la sfida numero 180 tra le due squadre che si sono affrontate in ben sei competizioni differenti. Il bilancio nelle precedenti 179 sfide è di 84 vittorie bianconere, 45 partenopee e 50 pareggi.

Nel match di andata al Diego Maradona il Napoli ha inflitto alla Juventus una delle più pesanti sconfitte della sua storia vincendo con un netto 5 a 1.

Il Napoli vinse con lo stesso risultato sui bianconeri anche nella storica Supercoppa del 1990.

Negli 8 precedenti più recenti il Napoli ha ottenuto ben 5 successi e sotto la gestione Spalletti non ha mai perso contro la Juventus ottenendo due vittorie ed 1 pareggio.

L’ ultima vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus è del 22 aprile 2018: Juventus – Napoli 0-1

contro la Juventus è del 22 aprile 2018: Juventus – Napoli 0-1 Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Juventus in Serie A è del 6 Gennaio 2022 Juventus – Napoli 1-1

contro la Juventus in Serie A è del 6 Gennaio 2022 Juventus – Napoli 1-1 Ultima vittoria della Juventus in casa contro il Napoli in Serie A è del 7 Aprile 2021 Juventus – Napoli 2-1

in Serie A è del 7 Aprile 2021 Juventus – Napoli 2-1 Negli ultimi 5 scontri diretti c’è stato solo 1 No Gol

La Juventus ha concluso 19 partite su 30 con un Under 2.5

Il Napoli ha il migliore attacco della Serie A con 66 gol

Il match di andata al Diego Maradona è terminato 5-1 per il Napoli

Pronostico e migliori quote Juventus – Napoli:

Per entrambe le squadre è un match da non sbagliare anche se per motivi diversi.

Il Napoli viene dalla bruciante eliminazione in Champions League contro il Milan e deve rituffarsi in campionato sull’obiettivo Scudetto da raggiungere il prima possibile.

I bianconeri hanno festeggiato la qualificazione alla semifinale di Europa League ma in campionato vengono da due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo.

La Juventus avrà la testa anche alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì a San Siro contro l’Inter dove servirà fare risultato per passare il turno dopo l’1 a 1 dell’andata a Torino.

I bookmakers vedono una partita piuttosto equilibrata e bloccata e molto probabilmente almeno nelle fasi iniziali sarà così.

Quindi consigliamo di giocare l’X primo tempo che viene offerto a 2.10 da Sisal Matchpoint.

La squadra di Allegri come detto sopra negli scontri ultimi scontri diretti contro il Napoli ha spesso stentato negli scontri diretti, pecca ancora in continuità, mentre i partenopei sembrano aver perso un po’ di brillantezza. La sensazione è che, alla fine, possa venir fuori un pari che potrebbe soddisfare entrambe le formazioni.

Il nostro pronostico di Juventus – Napoli: Risultato esatto 1-1 – Under 2.5 – X primo tempo

Probabili Formazioni di Juventus – Napoli:

Sul versante formazioni , nelle file bianconere, vi è da registrare il recupero di Szczesny che dovrebbe quindi tornare tra i pali. Nel reparto difensivo Allegri ritrova l’ex Torino Bremer che pare avere smaltito il suo problema muscolare. Nel reparto offensivo potrebbe essere risparmiato Vlahovic in vista del match di “Coppa Italia” di mercoledì 26 aprile al “Meazza” contro l’Inter e quindi lo spazio nel reparto offensivo andrebbe al campione del mondo con l’Argentina Di Maria ad affiancare l’ex di turno Arkadiusz Milik. Ai box resteranno invece Kaio Jorge a causa della rottura del tendine rotuleo e Kean, alle prese con un problema muscolare.

Per quanto riguarda il Napoli Spalletti deve registrare tre assenze certe ovvero Simeone per distrazione del bicipite fermorale, Mario Rui per infrazione alla testa del perone e Politano per distorsione di primo grado alla caviglia.

All’elenco delle defezioni potrebbe però aggiungersi anche il nome di Rrahmani, anch’egli in preda a una lieve distorsione alla caviglia. Ritornano dopo la squalifica di “Champions League” Kim e Anguissa. In attacco fiducia a Lozano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente addetto al possibile cecchinaggio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia; Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna