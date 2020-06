Pronostico Juventus-Milan: semifinale Coppa Italia 12-06-2020

Pronostico di Juventus Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia del 12 giugno 2020 alle ore 21:00.

L’attesa è finita: dopo che il coronavirus aveva bloccato tutte le competizioni sportive per 3 mesi interi e anche il calcio italiano finalmente riparte!

E lo fa forse nel modo più emblematico, con una grande classica del nostro calcio, la sfida fra quelle che sono, probabilmente, le due squadre italiane più blasonate, specie a livello internazionale, Juventus e Milan.

Il big match dello Stadium di Venerdì 12 Giugno, una data già nella storia, ovviamente rigorosamente a porte chiuse, vale per la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Per quanto riguarda le possibilità di qualificazione alla Finale di Tim Cup del 17 giugno è ancora sostanzialmente tutto aperto, dopo l’1-1 della gara di andata a San Siro dello scorso 13 Febbraio prima del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Probabili formazioni di Juventus – Milan:

Qualche problema per Sarri, che molto probabilmente dovrà rinunciare a Chiellini, Ramsey e Higuaìn, tutti alle prese con problemi muscolari.

Rimpiazzarli comunque non sarà un problema così grosso, specie per Re Giorgio, infortunatosi subito inizio anno ma degnamente rimpiazzato da De Ligt, che anche stavolta non sarà da meno.

E poi là davanti ci starà il duo Dybaldo, Dybala-Ronaldo, due che quando vedono rossonero si esaltano-specie La Joya – entrambi già a segno contro il Milan in stagione.

Mancherà anche Pjanic – come Higuaìn al centro di voci di mercato – si rivede il redivivo Khedira.

Rossoneri messi decisamente peggio sul piano dell’organico. Pioli dovrà fare a meno di diversi big, in primis un altro grande ex, Ibrahimovic, che però sta recuperando.

Qui di seguito le probabili formazioni per entrambe.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria, Bennacer, Kessiè, Bonaventura, Cahlanoglu, Paquetà, Rebic. All. Pioli

Pronostico e Migliori quote Juve-Milan.

Sulla carta sembrerebbe esserci poca sfida e le quote danno la Juventus per super favorita al passaggio del turno.

Il gap fra le due formazioni è notevole, a prescindere dai 27 punti di distanza in campionato.

Tuttavia c’è da dire che, seppur i bianconeri abbiano prevalso nel computo delle due sfide stagionali – vincendo in campionato e pareggiando la gara di andata di coppa – è anche vero che i rossoneri non sfigurarono affatto.

In campionato Juve vincente di misura, solo 1-0 e in sofferenza e al fotofinish, mentre nella gara di andata a San Siro pari 1-1 a seguito di un match dominato dai rossoneri.

Match in cui i bianconeri erano irriconoscibili, vuoi per il loro difetto di prendere troppo alla leggera certi impegni contro avversarie sulla carta inferiori, credendo di aver già la vittoria in pugno prima ancora di scendere in campo, sia, forse, anche per i carichi di lavoro in più, con la Champions League alle porte.

Come anticipato i rossoneri hanno più problemi di formazione rispetto ai bianconeri, e questo è ovviamente un altro potenziale fattore favorevole alla Juve.

La forma fisica, anche, potrebbe pendere da parte bianconera, con una preparazione mirata effettuata dai singoli giocatori anche durante il lockdown.

Specie il solito Cristiano Ronaldo, forse il calciatore più maniacalmente attaccato al lavoro che ci sia in circolazione.

Certo, rimane il fatto che, come anticipato, la notevole discrepanza fra i due organici, è stata pressoché annullata sul campo.

Tuttavia non sembra molto probabile che i rossoneri facciano il colpaccio.

Anche considerando le statistiche: il Milan non batte la Juve in Coppa Italia da ben 35 anni, ossia dal lontano 1985, quando i rossoneri eliminarono i bianconeri ai quarti di finale, vincendo a Torino il ritorno 0-1 con gol di Virdis.

Mentre nelle ultime sfide in coppa, la Juve ebbe la meglio: 2 finali vinte, nel 2016 e soprattutto nel 2018 con un netto 4-0, i quarti di finale nel 2017 e nel 2013, le semifinali superate a fatica nel 2012, quando era ben altra Juve-quella di Conte- ma anche ben altro Milan-quello di Max Allegri.

I bookmakers sembrano concordare: la quota massima per il segno 1 è l’1.57 di Sisal.it, e sembra destinata a scendere, mentre è più del triplo quella per il segno 2, 5.88 di Planetwin.

Al momento l’ipotesi più ottimistica per i rossoneri sembra essere una sconfitta onorevole.

Diciamo che la sensazione è quella che si possano avere situazioni molto contrastanti: ossia o che il lockdown abbia livellato le differenze e quindi i rossoneri possano giocarsela, oppure che il Milan sia uscito dalla pandemia ben più devastato rispetto ai bianconeri, e che ciò si traduca con una larga vittoria della Juve.

Per la prima ipotesi, la combo 1+Gol è a 3.33 con Betclic, quella 1+Ov2.5 a 2.29, come risultato esatto plausibile il 2-1, che paga 8 volte la posta.

Per la seconda ipotesi, la combo 1+Ov3.5 paga quasi 4 volte la posta, precisamente 3.97, mentre l’ipotesi ALTRO nei risultati esatti paga 17 volte la posta.

Precedenti e statistiche Juve-Milan.

Come anticipato, il Milan non vince in Coppa Italia in casa Juve da 35 anni. A parte il fatto che i rossoneri non hanno mai espugnato lo Stadium.

Nella sfida di campionato dello scorso Novembre grande prestazione rossonera con vittoria Juve arrivata solo nel finale con uno dei rari sprazzi di Sarrismo conclusi da una prodezza di Dybala, bestia nera del Milan.

Il tutto al termine di un match ricordato più per l’episodio della sostituzione di Cristiano Ronaldo che-uscito proprio al posto di Dybala – abbandonò lo stadio prima della fine del match, senza quindi assistere al finale.

Nella gara di andata invece rossoneri dominatori incontrastati e passati in vantaggio con il solito Ante Rebic prima del definitivo pari in extremis di Cristiano Ronaldo su rigore molto contestato ma esistente.

Come anticipato appunto, la Juve si è presa diverse soddisfazioni contro il Milan in Coppa Italia negli ultimi anni.

Il 20 Marzo 2012, come anticipato, anche in quell’occasione le due formazioni si affrontavano in semifinale.

Anche allora ritorno allo Stadium dopo l’andata a San Siro vinta 1-2 dai bianconeri, a Torino il Milan riuscì a portare il match ai supplementari con Mesbah e Maxi Lopez che rimontarono il vantaggio con la prodezza di Alex Del Piero.

Prima che ai supplementari una sfida al cardiopalma fosse decisa dal definitivo 2-2 con un’altra prodezza, uno splendido destro da fuori di Mirko Vucinic.

Stagione successiva, quarti di finale, in gara secca, il 9 Gennaio 2013 Giovinco e Vucinic di nuovo ai supplementari sancirono il 2-1 in rimonta dopo l’iniziale vantaggio milanista con El Shaarawy.

Poi la Finale del 21 Maggio 2016, anche quella decisa ai supplementari, dal gol partita di Morata, alla sua ultima presenza da juventino.

Arriviamo al 25 Gennaio 2017, ancora quarti di finale in gara secca, trionfo Juve 2-1 con il solito Dybala e Pjanic, per il Milan a segno anche Bacca.

Dulcis in fundo la Finale del 9 Maggio 2018, netto 4-0 della Juve deciso tutto nella ripresa, con la prima doppietta in carriera di Benatia seguita dal gol di Douglas Costa e dall’autorete di Kalinic.

Le ultime vittorie del Milan sulla Juve in assoluto risalgono al 2016, rossoneri vincenti 2 volte in 2 mesi.

Prima il 22 Ottobre 2016, in campionato, 1-0 del Milan di Montella sulla Juve dell’ex Allegri, con prodezza dell’allora debuttante Manuel Locatelli.

Poi a Dicembre la Supercoppa Italiana conquistata ai rigori dai rossoneri a Doha.

Invece per ritrovare l’ultima vittoria del Milan in casa Juve bisogna risalire ad una vita fà, 5 Marzo 2011, in campionato, 0-1 all’Olimpico di Torino per il Milan di Allegri sulla Juve di Del Neri, gol partita nientepopodimeno che di Rino Gattuso.

Juve che, fra l’altro, riparte più o meno come aveva momentaneamente chiuso prima dello stop, ossia affrontando in casa una milanese.

Dopo la vittoria dell’Inter la sera della Festa della Donna, 2-0 sancito da Ramsey e da un’altra prodezza di Dybala.

Milan che invece, nella sua ultima partita, aveva perso 1-2 in casa contro il Genoa, sempre l’8 Marzo, unica nota positiva il gol di Ibra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

