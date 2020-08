Pronostico Juventus-Lione, 07-08-2020, ritorno ottavi Champions League

Nella ripartenza della stagione calcistica europea post lockdown la Juventus di Maurizio Sarri reduce dalla vittoria di un amaro scudetto ospita il Lione di Rudy Garcià nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Allo Stadium i bianconeri provano a dare un senso a una stagione che finora li ha visti trionfare più per inerzia che per reali meriti.

La Champions è, ancora una volta, un importantissimo banco di prova per la Juve oltre che per Sarri, osservato speciale.

Dal canto loro i francesi vorranno provare a centrare il clamoroso proseguimento del cammino europeo, sancendo quella che sarebbe la altrettanto clamorosa eliminazione della Juve, battuta 1-0 all’andata con gol di Tousart ormai volato all’Hertha Berlino.

Oltre a riscattare la Finale di Coupe de la Ligue persa solo ai rigori contro il PSG.

Probabili formazioni Juve-Lione.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. All. Garcia.

Pronostico e migliori quote Juve-Lione.

Bianconeri indubbiamente favoriti, lo Stadium è pur sempre il loro fortino con o senza pubblico, e il gap tecnico è, quantomeno sulla carta, innegabile, oltre che notevole.

Betclic quota il segno 1 a 1.46 mentre il segno 2 a 6.95.

All’andata fu decisiva la grande determinazione e le ripartenze veloci dei francesi che hanno imbrigliato la Juve, incapace di reagire in un primo tempo dominato dagli avversari, e uscita dalla lunga distanza solo nella ripresa, dove c’è stata la reazione, seppur non sufficiente.

All’andata per la cronaca arrivò la prima e ad oggi unica sconfitta internazionale della Juve di Sarri.

Juve reduce da un finale di campionato che ha regalato lo scudetto ma anche 4 sconfitte nelle ultime 8 partite.

Arrivate soprattutto per leggerezza e lassismo, equamente suddivise fra prima e dopo la conquista dello scudetto.

Sconfitte da considerare anche come una sorta di cura defaticante in vista di impegni decisivi come il seguente.

Davvero difficile credere che i bianconeri non la spuntino, considerando la voglia matta di affermarsi oltre i confini nazionali.

La combo 1 + Ov2.5 raddoppia quasi la posta, a 2.33 quella 1+No Gol, sempre quote Betclic.

Precedenti e statistiche Juve-Lione.

Esistono 2 precedenti a Torino fra le due formazioni, francesi mai vincenti.

Prima nei quarti di finale dell’Europa League, Giovedì 10 Aprile 2014, gara di ritorno allo Stadium, vittoria 2-1 della Juve di Conte, Pirlo e autorete di Umtiti e in mezzo il momentaneo pari di Briand, vittoria che sancì il passaggio del turno in virtù dello 0-1 ottenuto dai bianconeri a Lione all’andata.

Poi nella fase a gironi della Champions 2016/2017, 2 Novembre 2016, la Juve di Allegri non andò oltre l’1-1 casalingo contro i francesi, un gol per tempo di Higuaìn su rigore e Tolisso.

I francesi non vincono in Italia dal successo contro la Fiorentina sempre in Champions nel 2008.

Una statistica che non è a favore dei bianconeri è che han perso le ultime 2 gare casalinghe a eliminazione diretta allo Stadium, contro Real Madrid 0-3 nell’andata dei quarti del 2018 e contro l’Ajax nel ritorno sempre dei quarti 2019, sempre di Champions si parla.

Migliori Bookmakers AAMS