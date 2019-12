Pronostico Juventus-Lazio, 22-12-2019, Supercoppa Italiana 2019/2020

Si disputa la 32esima edizione della Supercoppa Italiana, e a Riad la Juventus di Maurizio Sarri si gioca il trofeo con la Lazio di Simone Inzaghi, il 22 Dicembre alle 17:45 italiane-le 19:45 locali.

Sarri insegue il suo 1° trofeo da tecnico juventino, i biancocelesti cercano un successo per dar continuità e suggellare il loro straordinario momento.

Probabili formazioni Juve-Lazio.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Pronostico e migliori quote Juve-Lazio.

Juve reduce da 3 vittorie consecutive in stagione, prima lo 0-2 a Leverkusen nell’ultima di Champions, poi le due vittorie in Serie A contro Udinese e Sampdoria.

Vittorie che han rimediato alla batosta subita proprio contro la Lazio due turni prima e han riportato i bianconeri lì dove sono abituati a stare, in vetta alla classifica.

Nell’ultimo impegno contro la Samp vittoria 1-2 con due perle di Dybala e, soprattutto, di Cristiano Ronaldo, autore di un imperioso stacco vincente di testa che ha scioccato l’intero mondo calcistico.

Prima ancora la banda bianconera aveva conosciuto il suo avversario negli ottavi di Champions League, sorteggio morbido, avversario il Lione dell’ex tecnico della Roma Rudy Garcià.

Lazio reduce dal canto suo dalla sua mostruosa striscia positiva record, 8 vittorie di fila in campionato.

L’ultimo impegno Lunedì 16 Dicembre, grande vittoria 1-2 in casa del Cagliari, in incredibile rimonta sancita in pieno recupero, al 3′ e 8′ di extra time con Luis Alberto e Caicedo dopo il vantaggio sardo di Giovanni Simeone.

Biancocelesti che han volutamente riposato nell’ultimo turno di campionato, la gara casalinga con il Verona rimandata al 5 Febbraio in modo da poter riposare di più proprio in vista di questo impegno.

Anche considerando che il match vinto al cardiopalma a Cagliari si è giocato come detto di Lunedì, si è deciso questo rinvio proprio per evitare troppi match in pochi giorni.

Fra le altre cose, biancocelesti che han dovuto patire l’umiliazione di una eliminazione piuttosto pesante dall’Europa League, con 4 sconfitte su 6 nel girone.

La Juve arriva a questo match piuttosto carica, come detto ha ritrovato la vetta della classifica in campionato e vuole fortemente il 1° trofeo stagionale, un trofeo che ha vinto già 8 volte-4 delle ultime 7 edizioni-, record assoluto.

Vittoria che inoltre sancirebbe anche una bella rivincita per i bianconeri dopo la batosta di campionato.

La Lazio ha inoltre dimostrato qualche scricchiolio nell’ultimo match a Cagliari, con un successo in extremis solo in pieno recupero.

Le quote Betclic danno la Juve favorita.

La vittoria al 90′ della Juve è data a 2.10, non male, ma quella per il successo della Lazio è più alta, 3.73.

Mentre, in generale, la vittoria del trofeo per la Juve, indipendentemente che avvenga nei 90′ o nei supplementari o rigori è a 1.45, contro il 2.55 per il trionfo laziale.

Suggeriamo di considerare che è l’ultimo match dell’anno per entrambe, decisivo per un trofeo, quindi c’è da immaginare che nessuna delle due si risparmierà.

Ma l’ago della bilancia potrebbe pendere in favore dei bianconeri, desiderosi sia di riscattarsi dalla pesante prima sconfitta dell’Era Sarri, oltre che di regalare al tecnico il suo 1° trofeo in bianconero.

Il Gol è a 1.72, interessanti le combo vittoria Juve + Gol a 3.98 e vittoria Juve+ Ov3.5 a 5.65, paga 6 volte la posta la vittoria bianconera con 2 gol di scarto.

Paga 16 volte la posta la possibilità che la Juve restituisca il 3-1 subito.

Precedenti e statistiche Juve-Lazio e Supercoppa Italiana.



Come anticipato, è la 32esima edizione della Supercoppa Italiana, la prima, fra l’altro, con la denominazione ufficiale per ragioni di sponsorizzazione di Coca Cola Supercup, con la recente partnership della multinazionale USA.

Come anticipato, la Juve detiene il record di trionfi in questo trofeo, vinto 8 volte, 4 nelle ultime 7 edizioni, tutte disputate dalla Juve, che gioca questo trofeo ininterrottamente ogni anno ormai dal 2012.

Bianconeri vincenti anche nell’ultima edizione, il 16 Gennaio di quest’anno e sempre a Riad, 1-0 della Juve di Allegri sul Milan di Gattuso, gol partita di Cristiano Ronaldo, colpo di testa vincente all’ora di gioco.

E’ la 11esima edizione ad essere disputata all’estero, perciò la seconda di fila nella capitale Saudita Riad.

Sono 4 le sfide in Supercoppa fra Juve e Lazio, finora equamente suddivisi i trionfi, curiosamente biancocelesti vincenti la prima – 1998 – e ultima volta – 2017, Juve vincente ‘in mezzo’, 2013 e 2015.

L’ultima volta furono i biancocelesti a vincere, all’Olimpico di Roma il 13 Agosto 2017 la Lazio di Inzaghi ha sconfitto 3-2 la Juve di Allegri.

Un match strepitoso, con i biancocelesti 2 volte in vantaggio prima dell’ora di gioco con la doppietta di Immobile cui fece seguito nel finale quella di Dybala – in entrambi i casi un gol su rigore – Murgia in pieno recupero sancì il risultato.

4° e ad oggi ultimo trionfo in Supercoppa nella storia biancoceleste.

Biancocelesti come anticipato vincenti anche nell’ultima sfida in assoluto, Sabato 7 Dicembre nell’anticipo serale della 15^ di campionato, 3-1 in rimonta.

Prima il vantaggio di Ronaldo, poi la grande rimonta con Luiz Filipe, Milinkovic-Savic e Caicedo confermatosi l’uomo dei gol nel recupero.

