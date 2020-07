Pronostico Juventus-Lazio, 20-07-2020, 34^ giornata Serie A

La 34^ giornata di Serie A si chiude con il big match in cui la Juventus di Sarri, capolista nonostante una stagione tribolata, ospita la Lazio di Simone Inzaghi, ormai sostanzialmente fuori dalla lotta scudetto.

Quella che avrebbe potuto essere la sfida scudetto o quantomeno la sfida al vertice della classifica, si riduce ad essere uno scontro che, anche se pur sempre prestigioso, è ormai solo una specie di ‘sfida fra deluse’.

La Juve, come detto, attraversa una stagione strana: è lì, dove è stata nei precedenti 8 anni, ma sembra esserci più per inerzia che per reale grandezza.

Per carità, è ovvio che i bianconeri hanno un potenziale enorme, ma appunto sembra non sembrano riuscire a esprimerlo appieno.

I biancocelesti, dal canto loro, sono forse la squadra che ha maggiormente risentito del lockdown: da quando ha ripreso la stagione, il rendimento è calato vertiginosamente, e ormai le ambizioni scudetto sono del tutto archiviate.

Probabili formazioni Juve-Lazio

Sarri perde Bernardeschi e Khedira ma può contare sui big Cuadrado e Douglas Costa, emergenza per Inzaghi che perde anche Luis Alberto oltre alle già annunciate assenze di Radu, Patric, Marusic, Correa e Lulic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile.

Pronostico e migliori quote Juve-Lazio

Come anticipato è sfida fra deluse e la Lazio ormai ha abbandonato ogni velleità scudetto dopo un periodo post lockdown da incubo.

Su 7 partite solo 2 vittorie e pure risicate contro Fiorentina e Torino – entrambe 2-1 – e ben 4 sconfitte, più solo un pareggio.

Juve che dal canto suo è reduce da un periodo di fuoco, non vince da 3 giornate di fila.

Prima la incredibile rimonta subita contro il Milan, poi il sofferto pari 2-2 contro la lanciatissima Atalanta, infine un’altra rimonta subita dal Sassuolo in cui però i bianconeri alla fine han trovato almeno il pari.

Possibile che la Juve si concentri e riesca a ottenere questa vittoria che sarebbe importantissima.

I bianconeri si porterebbero a + 8 sull’Inter seconda, ieri bloccata sul pari dalla Roma.

Da credere quindi che la banda di Sarri trovi le giuste motivazioni per fare risultato e ottenere così una vittoria importantissima.

La prima in stagione contro i biancocelesti, nella terza e ultima sfida stagionale fra le due squadre, le prime due vinte entrambe dai capitolini per 3-1.

Le tante assenze e la mancanza di motivazioni in casa Lazio potrebbero costituire un buon viatico.

Bookmakers impietosi: il segno 1 ha come quota massima l’1.59, contro il mostruoso 6.45 del segno 2, quote Marathon Bet.

L’Ov1.5 è dato a 1.20, il No Gol a 2.11, la combo 1+Ov1.5 data a 1.67.

Precedenti e statistiche Juve-Lazio

Come anticipato, biancocelesti vincenti nelle precedenti 2 sfide, entrambe per 3-1, a distanza anche di pochi giorni.

Prima il match di campionato, lo scorso 7 Dicembre 2019, all’Olimpico la Juve dominò il primo tempo passando in vantaggio con Cristiano Ronaldo.

A fine primo tempo il gol che riapre il match, il colpo di testa vincente di Luiz Felipe che pareggiò.

Nel secondo tempo la Juve sprecò qualche altra occasione prima dell’affondo finale dei biancocelesti, che la chiudono negli ultimi 20 minuti con Milinkovic-Savic e Caicedo.

Stesso identico risultato 15 giorni dopo, nella Supercoppa Italiana, vinta dalla banda di Simone Inzaghi, in gol con Luis Alberto intorno al quarto d’ora prima del pari a fine primo tempo di Dybala.

Anche in quell’occasione ultimi 20 minuti da incubo per una Juve comunque più lassista che mai, che subì le reti di Lulic e, in pieno recupero, di Cataldi su punizione.

Occasione persa per Sarri per il suo 1° trofeo italiano da allenatore.

Ultima vittoria casalinga della Juve sulla Lazio lo scorso anno, alla 2^ giornata del campionato, un gol per tempo di Pjanic e Mandzukic, questo ultimo scaturito da un incredibile errore a porta vuota dell’allora nuovo arrivato CR7 !

