Pronostico Juventus – Lazio, 13-11-2022, 15^ giornata Serie A

Pronostico Juventus Lazio, posticipo serale della 15^ giornata di Serie A, 13-11-2022, ore 20:45

Il 2022 della Serie A non poteva non chiudersi con un big match, una delle grandi classiche del calcio italiano, una sfida iconica.

“Allianz Stadium”, Torino, ore 20:45 di Domenica 13-11-2022, l’ultima gara della 15^ indi a sua volta ultima giornata di Serie A del 2022, Juventus-Lazio.

Sfida iconica per diverse ragioni: sfida fra tecnici toscani, Max Allegri da una parte e Maurizio Sarri dall’altra, questo ultimo grande ex di turno, tecnico dell’ultimo scudetto della storia bianconera, per lo più sfida fra le due migliori difese del campionato, la migliore, quella della Juve, a quota 7 gol subiti, i biancocelesti seguono a ruota con 8.

Super sfida fra due squadre in buon stato di forma, soprattutto sul piano mentale.

Bianconeri reduci da 5 vittorie di fila con annessi clean sheets in campionato, fra cui il bel 2-0 nel Derby d’Italia.

Biancocelesti che nello stesso giorno, Domenica scorsa, han vinto anche il loro, di Derby, 0-1 contro la Roma di Mourinho, fortunoso gol di Felipe Anderson.

Vittoria di misura e cinismo che ha ridato entusiasmo all’ambiente dopo un periodo difficile, con annessa eliminazione dall’Europa League.

Entusiasmo alimentato dalla successiva vittoria di Giovedì scorso. 1-0 casalingo contro il Monza, vittoria di misura contro una debuttante, ma arrivata con l’estasi del primo 2004 in gol in Serie A, il giovanissimo promettente Luka Romero.

Come finirà ?

Veduta da fuori dell’ “Allianz stadium”

Pronostico e migliori quote Juve-Lazio.

Un pronostico che richiede una certa analisi.

I bookmakers danno i bianconeri per favoriti, sia per il fattore campo, sia per il momento sulla cresta dell’onda della squadra di Allegri.

Distanza piuttosto netta fra le due formazioni secondo le agenzie di betting, dato che il segno 1 ha come quota massima il 2.05 di “Starcasinò“, contro il segno 2, dato a 4.25 da “Sisal.it”

Diciamo che forse proprio il momento positivo che entrambe le formazioni stanno attraversando può essere una chiave di lettura per la formulazione di questo pronostico.

Entrambe vorranno evitare di esporsi troppo, per non compromettere il buon momento attraversato.

Insomma, potrebbe subentrare, da ambo le parti, la prudenza.

NG a 1.73, Un2.5 a 1.60, per chi volesse rischiare un Un1.5 a 2.75, combo NG + Un2.5 a 1.98, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Juve-Lazio.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri.

Precedenti e statistiche Juve-Lazio.

Esistono 156 precedenti, bianconeri parecchio avanti, di ben 50 successi, 84 le vittorie juventine, solo 34 le laziali, 38 i pareggi.

La Lazio è la squadra alla quale la Juve ha segnato più gol in Serie A, siamo attualmente a quota 279.

Juve imbattuta in ben 33 delle ultime 35 sfide.

L’ultimo precedente, lo scorso 16 Maggio 2022, segnò anche in quel caso un’ultima volta, essendo l’ultima giornata di campionato.

2-2 il risultato finale, con la Juve che sembrava star dominando e si era portata sul 2-0 con le reti di Vlahovic e Morata, prima dell’autorete di Alex Sandro e il gol di Milinkovic-Savic in pieno recupero a completare la rimonta laziale.

Ultima vittoria bianconera ormai quasi 2 anni fà, il 6 Marzo 2021, 3-1 per la Juve di Pirlo sulla Lazio allora ancora guidata da Simone Inzaghi, biancocelesti in vantaggio con Correa, e poi la rimonta bianconera completata con Rabiot e doppietta di Morata, uno su rigore.

Ultima vittoria laziale in casa Juve lo scorso 14 Ottobre 2017, la Juve di Allegri vice-Campione d’Europa in carica sconfitta dai biancocelesti di Simone Inzaghi 1-2 in rimonta, doppietta di Ciro Immobile – uno su rigore – dopo iniziale vantaggio di Douglas Costa.