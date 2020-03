Pronostico Juventus-Inter, 08/03/2020, 26^ giornata Serie A

Un Derby d’Italia quanto mai denso di significati quello che chiude un’altra surreale Domenica di Serie A senza pubblico: Juventus-Inter in uno Stadium senza pubblico alle 20:45 per il recupero della 26^ giornata.

Il 1° Derby d’Italia a porte chiuse, la prima gara allo Stadium a porte chiuse, la prima volta di Antonio Conte contro la ‘sua’ Juve da avversario, senza né il supporto del suo attuale pubblico né l’accoglienza del suo vecchio pubblico

Una Super Sfida che è quindi già nella storia prima ancora di essere giocata.

Probabili formazioni Juve-Inter.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Pronostico e migliori quote Juve-Inter.

Sarà un Derby d’Italia dal sapore particolare anche sul piano dell’attuale stato di forma delle due squadre.

In casa bianconera la crisi di gioco e risultati non è ancora del tutto rientrata: dopo il ritorno alla vittoria in trasferta in casa della Spal è arrivata la batosta a Lione in Champions League.

Dal canto loro i nerazzurri son reduci dalla doppia sfida vincente contro il Ludogorets nei sedicesimi di Europa League.

Ma in ambito italiano son reduci da 2 sconfitte di fila – si tenga conto del rinvio anche del match casalingo contro la Sampdoria.

Prima lo 0-1 casalingo contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia – ritorno rimandato – e poi la sconfitta 2-1 in casa Lazio nell’altra sfida al vertice prima di questo Derby.

Nerazzurri che quindi hanno 2 gare da recuperare in A compresa questa, quindi anche una vittoria allo Stadium non sarebbe necessariamente indicativa dell’incidenza scudetto.

Sarri non si fida ancora di schierare il Dygualdo dal primo minuto e ripropone il tridente con Cuadrado al fianco di Dybala e CR7- quest’ultimo alla ricerca del record delle 12 gare di fila con gol in Serie A.

Possibile ingresso a gara in corso di Capitan Chiellini, che sta recuperando dall’infortunio patito in Settembre che ne ha condizionato la stagione finora.

Dall’altra parte Conte ha il dubbio se affidare o meno la mediana a Eriksen, uno che la Juve la conosce e alla quale ha già segnato, proprio allo Stadium, con la maglia del Tottenham.

Da aspettarsi un match decisamente combattuto, difficilmente una delle due potrà avere il sopravvento sull’altra.

Entrambe saranno determinate a dare la svolta a una stagione più tribolata di quanto non dica la classifica.

Nonostante gli attuali stati non brillanti e gli stop per l’emergenza coronavirus che potrebbe aver tolto birra dalle gambe dei giocatori.

Il tutto condensato in una situazione senza pubblico e quindi senza il classico 12° uomo in campo, una spinta importante ad accrescere la tensione e motivare a fare meglio.

Bianconeri naturalmente favoriti da diversi fattori, fra cui quello del campo anche se in questo caso ovviamente relativo causa assenza di pubblico.

Poi c’è il blasone, il recente retaggio bianconero in Serie A, una discreta ma evidente differenza di valori tecnici sul campo che all’andata a San Siro si è palesata.

Differenza fra le quote non netta comunque, segno 1 a 2.3 con Sisal, segno 2 a 3.5 con Eurobet.

Il Gol è a 1.80, supponendo una gara aperta e con un buon numero di reti, l’Ov2.5 paga 2 volte la posta.

La combo fra i due precedenti esiti a 2.16. La Combo 1+Gol a 4.32, a 6.35 quella 2+Gol.

Possibilmente quindi vedremo un match intenso perché entrambe arrivano abbastanza riposate.

Vittoria Juve con 2 gol di scarto a 6.40, vittoria Inter con 2 gol di scarto a 10.75.

Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Juve-Inter.

E’ il Derby d’Italia numero 237.

Prima sfida il 14 Novembre 1909, in Prima Categoria – massimo campionato dei tempi – a Torino Juve vincente 2-0.

Primo successo nerazzurro nella sfida successiva, 2 settimane dopo, 1-0.

Primo pareggio nella sfida ancora seguente, 12 Marzo 1911, sempre Prima categoria, 1-1 in casa Inter.

All’andata, come anticipato, si vide la Juve più bella di questa controversa gestione Sarri, vittoria 1-2 a San Siro per i bianconeri.

Nel primo tempo aprì Dybala che scelse il momento giusto per il suo 1° gol stagionale, un sinistro fulminante che trafisse Handanovic.

Poi il pasticcio de Ligt che produsse il penalty realizzato da Lautaro, prima della strepitosa azione del gol partita di Higuaìn, 24 passaggi consecutivi ad aprire il due la retroguardia nerazzurra.

Ultima vittoria interista contro la Juve nel Settembre 2016, 2-1 a san Siro, dopo il vantaggio di Lichtsteiner grande protagonista la bestia nera Icardi.

Autore del pareggio e dell’assist per il colpo di testa vincente di Perisic.

L’Inter fu a suo tempo la prima squadra a espugnare lo Stadium, era Novembre 2012, 1-3 della banda di Stramaccioni in casa della Juve di Conte.

Al vantaggio di Vidal, dopo 8 secondi in fuorigioco, replicò la doppietta di Milito e il gol di Palacio.

Juve a porta inviolata nelle ultime 5 sfide casalinghe contro i nerazzurri, 4 in campionato.

Nella passata stagione, Dicembre 2018, 1-0 sancito dal colpo di testa vincente dell’ormai non più juventino Mandzukic.

