Pronostico Italia-Olanda, 14-10-2020, 4^ giornata Nations League

Si chiude questa tranche ottobrina delle Nazionali per gli Azzurri di Mancini con la sfida di Bergamo, città scelta non a caso in quanto simbolo della pandemia da coronavirus.

L’Italia ospita l’Olanda di Frank De Boer per la quarta giornata della Nations League.

Azzurri in cerca della vittoria che darebbe una spinta alla sicurezza del passaggio del turno.

Anche i tulipani cercano punti pesanti, e De Boer il riscatto per una carriera da tecnico che, dopo i successi con l’Ajax, gli ha riservato solo delusioni.

Probabili formazioni Italia-Olanda.

Fra gli Azzurri c’è da gestire la situazione El Sharawy, risultato positivo al Covid-19 da un primo tampone per poi essere negativizzato da un secondo.

Tuttavia quasi sicuramente non sarà della partita in misura cautelare.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-2-3-1) probabile formazione: Cillessen; Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, de Jong; Berghuis, Wijnaldum, Promes; Depay. Ct. de Boer

Pronostico e migliori quote Italia-Olanda.

Come anticipato la Nazionale olandese non vive certo il suo miglior momento storico.

Non segna da 3 partite, con 2 sconfitte entrambe 0-1 in casa- una delle due proprio contro l’Italia.

Ultima vittoria alla prima giornata di Nations League, 1-0 casalingo alla Polonia deciso da Bergwijn.

A differenza invece della banda del Mancio che invece sta vivendo una sorta di periodo di risalita dopo i disastri dell‘Era Ventura.

Non perdono da 2 anni, pur essendo reduci da un pari senza gol, rimasti cioè a secco di gol sempre da 2 anni.

Oltre ad aver dimostrato di vivere un momento generazionale importante, ossia di essere messa bene anche per quanto riguarda le seconde linee- vedasi goleada alla Moldavia.

Il gioco degli Azzurri è molto vario, fatto di ripartenze veloci ma soprattutto di verticalizzazioni.

Un gioco che potrà mettere in difficoltà certamente la recente abulia degli olandesi.

Anche la statistica favorisce l’Italia, vincente 10 volte su 22 precedenti, sole 3 vittorie olandesi e l’ultima 12 anni fà.

Betclic quota il segno 1 a 2.03, il segno 2 a 3.88.

E’ insomma palese che gli Azzurri partano favoriti.

Il No Gol a 1.87, supponendo comunque un numero limitato di reti, Un2.5 a 1.73, la combo 1+No Gol paga 3 volte la posta. E per chi vuole rischiare, il 2-0 è dato a 8.20.

Precedenti e statistiche Italia-Olanda.

Come anticipato, 22 precedenti in assoluto fra le due nazionali, 10 vittorie azzurre, sole 3 olandesi, 9 pari.

Ultima sfida all’andata ad Amsterdam, bella vittoria 0-1 per gli Azzurri con colpo di testa vincente di Barella.

Ultima vittoria olandese a Euro 2008, netto 3-0 con van Nistelrooy, il futuro interista Sneijder e van Bronckhorst.

Ultimo pari 2 anni fà allo Juventus Stadium, 1-1, Zaza e Aké nel 2° tempo.

Italia reduce dal pari 0-0 a Danzica contro la Polonia, al termine comunque di una gara dominata nella quale è mancato solo il guizzo vincente agli Azzurri.

Anche i tulipani vengono da un pari a reti bianche in Nations League, in Bosnia, ma, come anticipato, han perso le ultime 2 in casa.

A parte la sconfitta da parte degli Azzurri, 0-1 in amichevole contro il Messico al debutto di De Boer, rigore di Raul Jimenez.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

