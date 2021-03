Pronostico Italia-Irlanda del Nord, 25-03-2021, 1^ giornata Qualificazioni Qatar 2022

Iniziano le Qualificazioni a Qatar 2022 e tocca anche agli Azzuri.

Per la 1^ giornata del girone C, l’Italia di Roberto Mancini ospita l’Irlanda del Nord dell’inglese Ian Robert Baraclough allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, fischio d’inizio ore 20:45.

Inizia così la scalata degli Azzurri del Mancio verso un’edizione del Mondiale che è già storico.

Pronostico e migliori quote Italia-Irlanda del nord.

Sulla carta non sembra esserci partita per questo pronostico.

Ben 26 posizioni separano le due nazionali nel ranking UEFA, Italia al 10° posto, nordirlandesi al 36°.

Ma non è solo questa la ragione: il gap è notevole.

E le statistiche sono nettamente in favore degli azzurri, una sola vittoria nordirlandese in 9 precedenti.

I bookmakers concordano, Snai quota il segno 1 a un misero 1.14, mentre il 2 paga addirittura 20 volte la posta.

Suggeriamo una combo, 1+NG a 1.30, 1+Ov1.5 a 1.18, la vittoria Azzurra con 2 gol di scarto a 3.70, sempre con Snai.

Probabili formazioni Italia-Irlanda del nord.

Mancini perde Moise Kean per affaticamento muscolare ma ritrova il blocco interista Bastoni-Barella-Sensi, risultati tutti e 3 negativi all’ultimo giro di tamponi.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) la probabile formazione: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough

Precedenti e statistiche Italia-Irlanda del nord.

Doppia sfida: sarà la 10^ sfida fra le due formazioni, una sola vittoria nordirlandese.

In particolare 6 vittorie su 6 in sfide in Italia, con un 14-2 complessivo.

Nord Irlanda in gol in una sola partita, amichevole del 25 Aprile 1961, curiosamente anche allora in Emilia, a Bologna, alla doppietta di Stacchini risposero Dougan e McAdams a ristabilire la parità nel giro di un minuto, prima del definitivo 3-2 di Omar Sivori.

Ultimo precedente l’11 Ottobre 2011, per le qualificazioni europee, a Pescara gli Azzurri di Prandelli vincenti 3-0, doppietta di Cassano e autorete di McAuley.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS