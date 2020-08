Pronostico Inter-Siviglia, 21-08-2020, Finale UEFA Europa League

:L’atto Finale dell’Europa League è la grande occasione per il calcio italiano di ritrovare un trionfo internazionale.

Trionfo che manca proprio dall’Inter e che appunto proprio con i nerazzurri potrebbe tornare, 10 anni dopo quel magico 2010 per i milanesi, con conquista di Triplete e Mondiale per club..

La banda di Antonio Conte affronta, nella Finale del RheinEnergie Stadion di Colonia, forse il più rognoso degli avversari.

Quel Siviglia che negli anni ha fatto dell’EuroLeague poi e Coppa UEFA prima, la sua competizione, in cui detiene il record di trionfi, 5 su 5 finali disputate.

Inter prima squadra italiana a giocare la Finale di questa Coppa da quando si chiama Europa League.

Probabili formazioni Inter-Siviglia

La formazione di Lopetegui contiene diverse vecchie conoscenze del calcio italiano, fra cui proprio un ex di turno, Ever Banega – non ricordi esaltanti nella sua esperienza interista – poi anche l’ex Palermo Franco Vazquez, l’ex Milan Suso -per il quale quindi sarà quasi un Derby- e l’ex Genoa e Milan Ocampos – quest’ultimo in dubbio.

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku.

Siviglia: Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Pronostico e migliori quote Inter-Siviglia. Sicuramente una gara dall’esito niente affatto scontato. Come capita sovente nelle Finali, dato che, molto banalmente, se due formazioni ci arrivano vuol dire che son state abbastanza forti da farlo e che quindi il loro confronto è sostanzialmente pari. Nerazzurri reduci da scorpacciata di gol contro lo Shakthar sconfitto con un netto 5-0 e sulle ali dell’entusiasmo di una squadra che produce tanto gioco e tante occasioni in pieno stile contiano. Con un Romelu Lukaku in più, il belga autentico totem in attacco con i suoi 6 gol in 5 partite in questa edizione della competizione. Doppietta contro gli ucraini a braccetto con il suo amico dentro e fuori dal campo Lautaro Martinez, redivivo nella semifinale. Meno spettacolari ma non meno pragmatici ed efficaci gli andalusi, capaci di superare gli ultimi turni con concretezza, senza strafare e trovando i guizzi giusti. Spagnoli che peraltro hanno già affrontato ed eliminato un’italiana, la Roma, agli ottavi, sconfitta 2-0 con reti di Reguilòn ed En Nesyri. Poi l’eliminazione di due inglesi, quella lampo ai danni del Wolverhampton con Ocampos nel finale e il 2-1 in rimonta contro il Manchester United nelle semifinali, con Suso e Luuk De Jong a rimontare il calcio di rigore di Bruno Fernandes. Allo stato attuale dei fatti, c’è da presumere che l’esplosività fisico-tecnica degli interisti possa cozzare contro l’ordine e il pragmatismo dei baschi. I bookmakers puntano sui nerazzurri, la cui vittoria è quotata a 2.17 contro il 3.58 del successo degli spagnoli, quote Betclic. E’ presumibile che entrambe possano andare in gol, GG a 1.86. E’ presumibile che possa vincere una delle due con un solo gol di scarto. La vittoria spagnola con un gol di scarto a 5.10, quella interista a 3.95, sempre con Betclic.

Precedenti e statistiche Inter-Siviglia.

Sfida totalmente inedita.

Come anticipato Siviglia Regina di questa coppa, vinta 5 volte su 5 finali, tutte a ‘scaglioni consecutivi’, 2 volte di fila come Coppa UEFA, 2006 e 2007, e 3 di fila come Europa League, 2014, 2015, 2016.

Per la prima volta quindi contro un’italiana, essendo l’Inter la prima italiana a giocare la finale di questa competizione da quando essa ha assunto la denominazione ufficiale di Europa League.

Ed è emblematico che a raggiungere questo traguardo sia proprio l’ultima squadra italiana a prendersi soddisfazioni internazionali.

10 anni son passati da quel magico 2010, con la conquista della Champions League che ha ovviamente voluto significare il Triplete e poi il Mondiale per club, ad oggi ultimo trionfo italiano a livello internazionale.

Inter che fa cifra tonda: decima finale europea della sua storia, nona squadra della storia a riuscirci, terza italiana dopo, ovviamente, Milan e Juventus.

Una statistica interessante: solo una volta i nerazzurri hanno affrontato una spagnola in una Finale europea ed è stato un trionfo.

Fu curiosamente proprio la prima finale internazionale della storia del club, nel 1964, il Grande Real dell’epoca surclassato dai nerazzurri di Herrera con un netto 3-1 nella Finale di Coppa Campioni al Prater di Vienna, con Sandro Mazzola, autore di una doppietta, che racconta ancora oggi con orgoglio come un certo Alfredo Di Stefano, forse il calciatore più borioso della storia, a fine partita andò a chiedergli la maglia…

Fu quindi il primo trionfo europeo della storia interista. Si ripeterà ?

La sfida è assai ardua. Anche per un’altra statistica: il Siviglia, ad oggi, non ha mai perso una Finale internazionale nella sua storia, per l’appunto le 5 sopra citate, tutte vinte !

