Pronostico Inter-Shakthar Donetsk, 17-08-2020, semifinale UEFA Europa League

Si concludono le semifinali di UEFA Europa League, con l’Inter di Antonio Conte che sogna la finale contro il Siviglia affrontando il temibile Shakthar Donetsk di Luis Manuel Ribeiro De Castro.

Per i nerazzurri il raggiungimento della finale europea sarebbe una bella consacrazione per dare risalto a una stagione comunque positiva, con il 2° posto a quota 82 punti – gli stessi dell’annata del Triplete e solo uno meno della Juve capolista.

Finale europea che l’Inter non raggiunge proprio da quel Fatale 2010 !

Anche per lo Shakthar sarebbe un importante traguardo, dopo la vittoria del 13° scudetto – 4° di fila – ritrovando la Finale di Coppa che manca da 11 anni, vale a dire dal 2009, storico trionfo nell’ultima edizione di Coppa UEFA, il 1° trionfo europeo nella storia del club, ad oggi unico.

Probabili formazioni Inter-Shakthar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.



Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro.

Pronostico e migliori quote Inter-Shakthar.

E’ sfida fra retrocesse dalla Champions, ucraini in particolare eliminati ai gironi proprio da un’italiana, sempre una lombarda e sempre nerazzurra, ovviamente si parla dell’Atalanta di Gasperini.

La distanza fra le due formazioni sembrerebbe meno grande di quanto pare dalla carta.

Anche se un gap tecnico è innegabile, ed è probabilmente il fattore su cui si basano i bookmakers, che quotano il successo nerazzurro a 1.77 contro quello ucraino a 4.55, quote Betclic.

I nerazzurri hanno superato gli ultimi 2 turni battendo Getafe e Bayer Leverkusen anche se un pò a fatica, specie nel primo caso.

In entrambi i casi a segno Lukaku, totem di coppa dell’Inter.

Shakthar che dal canto suo ha dimostrato ottime doti tecnico-tattiche, e una dote in più rispetto ai nerazzurri, quella di saper chiudere le partite.

Vedasi le ultime due, entrambe stravinte con 3 reti di scarto, 3-0 contro il Wolfsburg -partita incredibile e risultato maturato tutto nei minuti finali fra 89′ e recupero – e poi 4-1 sul Basilea, in entrambi i casi nel segno del centravanti Junior Moraes.

Inter che non trovava una semifinale europea dall’annata del Triplete.

I nerazzurri possono farcela, ma comunque vada gli ucraini non si tireranno indietro e la banda di Conte non avrà vita facile.

Il GG a 1.65, stessa quota per l’Ov2.5, la vittoria con un gol di scarto per l’Inter paga 4 volte la posta, quella per gli ucraini a 6.30, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Inter-Shakthar.

Esiste un solo precedente fra le due formazioni, preliminari di Champions League 2005/2006, andata in Ucraina il 10 Agosto 2005, vittoria 0-2 per l’Inter di Roberto Mancini, Martins e Adriano sancirono il risultato negli ultimi 25 minuti circa, 2 settimane dopo a San Siro si giocò a porte chiuse per squalifica del campo, pari 1-1 con Recoba ed Elano.

Nerazzurri che han stabilito un record: ottava semifinale nella competizione, fra Coppa UEFA ed Europa League, record italiano.

