Pronostico Inter-Sassuolo, 20-03-2021, 28^ giornata Serie A

Il Sabato di campionato si chiude con un altro tassello alla corsa scudetto.

Il 20-03-2021, ore 20:45, a San Siro, la capolista Inter di Antonio Conte ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

I nerazzurri primi in classifica e reduci da una striscia di 8 vittorie consecutive in campionato – è la seconda volta in questa stagione – chiamati alla prova del 9 per inseguire il sogno scudetto.

Contro i neroverdi che, fra alti e bassi, provano a riprendere una cosa alla zona UEFA che non sembra così impossibile.

Pronostico e migliori quote Inter-Sassuolo.

Un pronostico di lettura particolare.

Innegabilmente sulla carta non c’è partita.

Il gap tecnico è talmente ovvio da essere banale. Come è ovvia la volontà dei nerazzurri di mantenere ben salda la vetta.

I bookmakers sono impietosi: per Snai il segno 1 è a 1.30 e il segno 2 paga addirittura 9 volte la posta.

La statistica però è addirittura leggermente a favore dei neroverdi, vincenti 7 volte su 15 precedenti in assoluto, fra San Siro e il Mapei, contro le 6 vittorie interiste, nelle quali però spiccano addirittura 2 successi per 7-0, di cui il primo addirittura nella prima sfida in assoluto, a Reggio Emilia nel 2013.

I nerazzurri potranno spuntarla, ma una cosa è certa: non sarà facile per la banda di Antonio Conte.

Contro un Sassuolo in cerca di conferme in zona UEFA dopo la bella vittoria nello scontro diretto contro il Verona.

Da aspettarsi una partita piuttosto accorta, con una prestazione prudente da parte dei neroverdi.

Combo 1+GG molto ben quotata, a 2.55, la vittoria interista con un solo gol di scarto paga 4 volte la posta, sempre quote Snai.

Probabili formazioni Inter-Sassuolo.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Defrel, Djuricic, Caputo

Precedenti e statistiche Inter-Sassuolo.

All’andata nerazzurri vincenti 0-3, vantaggio già al 4′ con Alexis Sanchez, rocambolesce autorete di Chiriches – sfortunata deviazione su cross dalla destra di Vidal – al 14′, e poco prima dell’ora di gioco staffilata vincente con la punta del piede destro di Gagliardini.

Esistono 7 precedenti a San Siro, e curiosamente anche in questo caso neroverdi in vantaggio, 3 vittorie contro le 2 interiste, due anche i pareggi.

La prima sfida al Meazza risale addirittura a Domenica 9 Febbraio 2014, l’Inter di Walter Mazzarri sconfisse il Sassuolo, allora alla sua stagione di debutto in Serie A, e allenato da Alberto Malesani.

1-0 sancito dal colpo di testa vincente di Walter Samuel su calcio d’angolo, allora 1° gol stagionale per The Wall.

Il precedente successivo arrivò Domenica 14 Settembre 2014, e arrivò il secondo dei sopra citati 7-0 – dopo quello nella prima sfida in assoluto.

Ancora i nerazzurri di Mazzarri in trionfo sul Sassuolo di Eusebio Di Francesco, tripletta di Maurito Icardi – primi gol stagionali – e doppietta di Daniel Osvaldo – anche per lui primi gol stagionali- poi 1° gol in Serie A per Mateo Kovacic e 1° gol in stagione di Fredy Guarìn.

Le 3 sfide successive tutte vinte dal Sassuolo.

Nella sfida seguente arriverà per i neroverdi il 1° gol nonché la prima vittoria nella San Siro nerazzurra.

Domenica 10 Gennaio 2016, ultima del girone di andata, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco espugnò il Meazza contro l’Inter di Roberto Mancini per 0-1 con calcio di rigore vincente di Domenico Berardi.

Le due vittorie successive entrambe 1-2.

L’ultima vittoria emiliana Sabato 12 Maggio 2018, penultima di campionato, i neroverdi di Beppe Iachini sconfissero l’Inter di Luciano Spalletti con 10° gol in stagione per il futuro nerazzurro di Matteo Politano e il raddoppio ancora di Berardi, Rafinha a 10′ dal 90′ siglò il gol della bandiera interista.

Gli ultimi due precedenti entrambi in parità.

Prima senza gol, poi il 3-3 di Mercoledì 24 Giugno 2020, emiliani in vantaggio già al 4′ con Ciccio Caputo, momentanea rimonta Inter nel finale di primo tempo con Romelu Lukaku su rigore e Cristiano Biraghi.

Poi un finale rovente: al minuto 81′ il pari del Sassuolo con Berardi, 5 minuti dopo il nuovo vantaggio interista con Borja Valero, e a un minuto dal 90′ il definitivo pari neroverde con il 1° gol in Serie A di Giangiacomo Magnani, unico con la maglia del Sassuolo.

Come anticipato Inter forza 8, tante quante sono le vittorie consecutive in campionato degli uomini di Conte.

L’ultima per 1-2 in casa del Torino di Davide Nicola, successo sofferto e arrivato solo nell’ultima mezz’ora di gioco dopo un buon primo tempo dei granata – con tanto di clamoroso palo su colpo di testa di Lyanco.

Al 62′ la sbloccò Lukaku su rigore, prima del pari con 2° gol in granata del nuovo arrivato Sanabria, a 5′ dal 90′ lo splendido colpo di testa vincente di Lautaro.

Il Toro è stato l’ultimo avversario anche per i neroverdi, per il recupero della 24^ giornata di campionato, emiliani sconfitti con medesimo risultato con cui avevano sconfitto il Verona di Ivan Juric.

Chi di 3-2 ferisce di 3-2 perisce !

Sconfitta all’ex Comunale in grande rimonta, dopo essersi portati addirittura sullo 0-2 con la splendida doppietta di Domenico Berardi, due splendide conclusioni di sinistro.

Rimonta granata nell’ultimo quarto d’ora, con un’altra doppietta, di Simone Zaza, intervallata dal tap-in vincente di Rolando Mandragora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS