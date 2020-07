Pronostico Inter-Napoli, 28-07-2020, 37^ giornata Serie A

La 37^ giornata di Serie A propone un big match.

A San Siro per il penultimo turno di campionato l’Inter di Antonio Conte ospita il Napoli di Gattuso.

Nerazzurri determinati a tenersi il 2° posto insidiatogli dalla omocromatica Atalanta – ormai realtà assodata del calcio italiano.

Per Gattuso è quasi un derby essendo grande ex milanista, ma il suo Napoli non ha ormai nulla da chiedere alla stagione, la Champions è irraggiungibile e l’Europa League è già stata raggiunta con la vittoria della Coppa Italia, suggello di una stagione chiusa decisamente in attivo per i campani, specie considerando come era cominciata.

Probabili formazioni Inter-Napoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte



NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Pronostico e migliori quote Inter-Napoli.

Come noto decisamente più motivati i nerazzurri.

Il cui potenziale offensivo si è rinforzato parecchio con il ritorno di un Alexis Sanchez mancato per gran parte della stagione e rivelatosi elemento di fondamentale importanza nella manovra interista.

I bookmakers fanno notare la differenza ma quotano alta anche la vittoria interista, 2.1, mentre è 3.76 il segno 2, quote Marathon Bet.

Anche la vittoria dei padroni di casa a loro volta quotati alti, l’Inter a volte non sfrutta le occasioni, un pò stile Conte.

Data l’attuale necessità interista e la propulsione offensiva dei nerazzurri e il bel gioco partenopeo, la combo 1X +GG è a 2.11

Precedenti e statistiche Inter-Napoli

All’andata all’Epifania Inter che espugnò il San Paolo grazie alla LuLa, doppio Lukaku e Lautaro, in mezzo il momentaneo pari di Milik.

Poi la doppia sfida delle semifinali di Coppa Italia, all’andata a San Siro 0-1 partenopeo deciso da Fabian Ruiz-il pari di ritorno 1-1 qualificò i campani.

La scorsa stagione a San Siro in Serie A fu 1-0, decise proprio Lautaro Martinez, un match ricordato più che altro per la tragedia della morte del tifoso Daniele Belardinelli.

Ultimo pari al Meazza nella massima serie nel Marzo 2018, senza gol.

Ultima vittoria Napoli , si intende sempre in A, nell’Aprile 2017, 0-1 sancito da Callejòn.

