Pronostico Inter-Milan, 26-01-2021, quarti di finale di Coppa Italia

Appena il tempo di archiviare il girone d’andata di Serie A che il calcio italiano riparte

Sono subito di scena i quarti di Finale della Coppa Italia, che si aprono col botto.

Martedì 26-01-2020, ore 20:45, a San Siro, Milano, è di scena il secondo Derby della Madonnina stagionale.

L’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli si giocano il passaggio alle semifinali della coppa nazionale.

Sfida in gara secca valevole come casa Inter.

Proprio fra le due squadre che, almeno al momento, si stanno contendendo la corsa scudetto.

Corsa che, almeno momentaneamente, vede in vantaggio i rossoneri, divenuti Campioni d’Inverno in un appassionante Sabato pomeriggio.

Che le ha viste giocare entrambe in contemporanea alle 18, con la banda di Pioli che ha vinto lo scudetto d’Inverno nonostante una partita bruttissima.

Netto 0-3 incassato in casa nel derby lombardo contro l’altra nerazzurra della Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, autrice di una bellissima prestazione.

In gol con Cristian Romero con un bel colpo di testa a fine primo tempo.

Poi su calcio di rigore il 90° gol in Serie A di Josip Ilicic, fino al contropiede finale con, curiosamente, 89° gol in Serie A per Duvan Zapata.

Forse unica nota positiva per il Milan è il debutto in rossonero di Mario Mandzukic.

Inserito al 70′, gioca un buon finale di partita, sfiorando anche il gol. Non male specie considerando che non giocava da 10 mesi.

Un titolo d’inverno così amaro, forse, nessuno se lo aspettava a Casa Milan.

E forse neppure in casa interista ci si aspettava una tale chiusura del girone di andata.

La banda di Conte totalmente incapace di sfruttare l’assist fornito dai cugini, non andando oltre lo 0-0 in casa di una ottima Udinese.

La squadra di Gotti sfiora anche più volte il gol. Inter irriconoscibile, e nel finale Conte litiga aspramente con l’arbitro Maresca, rimediando anche l’espulsione.

Insomma, entrambe arrivano a questa sfida dopo una giornata di campionato vissuta fra passione e disastri. La voglia di rivalsa ci sarà da ambo le parti, potremo davvero vedere una bella partita.

La vincente di questa sfida affronterà nelle semifinali la vincente del quarto di finale fra la Juventus di Andrea Pirlo – curiosamente ex di entrambe le milanesi – e la Spal – unica squadra di Serie B arrivata ai quarti di questa Coppa Italia- allenata da Pasquale Marino, match in programma Mercoledì 27 Gennaio con fischio d’inizio ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Milan.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leão; Ibrahimovic.

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

Mai quanto stavolta è un pronostico complicatissimo per il Derby milanese.

Come detto, entrambe le squadre avranno tanta voglia di rivalsa dopo un amaro Sabato di campionato.

Lo si può vedere dalla totale assenza di turnover, e c’era comunque da aspettarselo.

E’ la seconda sfida stagionale fra i due club, saranno alla fine 3, ma plausibilmente questa è l’unica decisiva, da dentro-fuori.

I nerazzurri sfodereranno tutta la potenza di fuoco di un attacco che è ancora il migliore del campionato, 45 gol segnati.

Anche se gli attaccanti sono con le polveri bagnate da inizio anno in Serie A – nelle ultime due di campionato non sono andati in gol né Lautaro né Lukaku.

Killer instinct che potrebbe risvegliarsi proprio in questo match.

E se ci si mette di mezzo la spinta propulsiva di Hakimi e la regia di un Barella ormai leader del centrocampo, il potenziale nerazzurro è veramente tanta roba.

Il Milan ha, dal canto suo, sempre un Ibra e, di recente, un Mandzukic in più.

Come anticipato il croato, neo-arrivato, è stato l’unica nota positiva per il Milan contro l’Atalanta.

In sostanza, entrambe vengono da una giornata di campionato deludente e, nella quale, hanno sostanzialmente riposato.

Non è da escludere che abbiano risparmiato le forze proprio per questa sfida.

Le premesse ci sono tutte per un Derby bellissimo, infuocato, con tante occasioni e, magari, anche tanti gol-questo a prescindere dal fatto che l’Inter ha subito un solo gol nelle ultime 3 stagionali, proprio in Coppa Italia, contro la Fiorentina.

I bookmakers danno tuttavia i nerazzurri per favoriti, Snai quota 2.15 il segno 1 e 3.20 il 2.

Evidentemente aver battuto la Juve ha condizionato fortemente la valutazione delle agenzie per i nerazzurri.

Il nostro suggerimento è di puntare su risultati che evidenzino un sostanziale equilibrio.

GG a 1.50, Ov3.5, supponendo un buon numero di gol, 2.45, la combo è a 2.55, per i più audaci, il 2-2 esatto al 90′ è a 12

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

Sono in totale 226 i Derby di Milano ufficiali.

Vantaggio nerazzurro con 82 vittorie, 77 quelle rossonere, 67 pareggi.

Come anticipato è il secondo Derby della Madonnina stagionale, dei 3 totali.

Le due squadre si sono affrontate lo scorso Sabato 17 Ottobre 2020, era la 4^ giornata di campionato, curiosamente anche in quel caso valevole come casa Inter, ovviamente perciò ultimo precedente.

Fu trionfo per i rossoneri, vincenti 1-2.

In gol i due big tanto attesi, vale a dire il grande ex Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta – primo gol tap-in vincente dopo il rigore paratogli da Handanovic – e Romelu Lukaku.

Il tutto deciso nella prima mezz’ora.

Sarà questo il derby milanese numero 25 in Coppa Italia.

7 vittorie interiste, altrettanti pareggi, ma Milan in vantaggio con 10 successi tondi tondi.

E 11 gol in più, 33 contro i 22 nerazzurri.

Ultimo precedente in Coppa Italia risalente a più di 3 anni fà.

Era il 27 Dicembre 2017, curiosamente sempre quarti di finale, ma valeva come casa Milan, e furono proprio i rossoneri a trionfare.

Il Milan allora allenato da Rino Gattuso vinse solo ai supplementari contro i nerazzurri di Luciano Spalletti,

Dopo un match molto sofferto e compassato fu Patrick Cutrone a decidere l’1-0 definitivo verso la fine del primo tempo supplementare.

Milan che poi arriverà fino alla Finale, persa però malamente contro la Juventus del grande ex Max Allegri, con un netto 4-0.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

