Pronostico Inter-Milan, 17-10-2020, 4^ giornata Serie A

Ad infiammare il Sabato pomeriggio di campionato ci pensa il Derby della Madonnina.

Sabato 17 Ottobre ore 18, a San Siro l’Inter di Antonio Conte ‘ospita’ il Milan di Stefano Pioli per la 4^ giornata di Serie A

Il 1° derby milanese stagionale arriva in un momento molto controverso, con i nerazzurri in crisi sanitaria per i tanti positivi, e i rossoneri che invece vivono un buon momento anche dal punto di vista virus, con Ibrahimovic e Duarte ormai negativizzati a pronti a tornare.

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. All. Conte.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

I nerazzurri hanno ancora qualcosa in più dei cugini rossoneri, nonostante questi ultimi attraversino un ottimo momento.

Milan in vetta alla classifica a punteggio pieno, en plein, 3 su 3, una delle due sole squadre a non avere ancora incassato reti – alla pari del Napoli, naturalmente non si conta il 3-0 a tavolino…

Inter stoppata alla terza giornata dalla Lazio.

Il punto debole dei nerazzurri è di contro proprio la fase difensiva, spesso ballerina e incostante, vedasi i 6 gol già incassati finora.

E se c’è una cosa in cui i rossoneri sanno essere letali sono proprio le disattenzioni delle difese avversarie.

Il GG a 1.59, l’Ov2.5 a ben messo a 1.70, per chi crede nell’impresa rossonera, segno 2 a 3.08 – contro il 2.27 del segno 1, entrambe quote altine, con Betclic.

La combo 2+Gol paga quasi 5 volte la posta.

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

Sarà il Derby della Madonnina 226.

Vantaggio nerazzurro con 82 vittorie contro le 76 rossonere, 67 pareggi.

La scorsa stagione non ci fu sfida per i rossoneri, per nessuno dei due tecnici, né per il disastroso Giampaolo – sconfitto 2-0 all’andata in ‘casa rossonera’ con Brozovic e Lukaku – che al tecnico della rinascita Pioli.

Questo ultimo battuto in incredibile rimonta da 0-2 a 4-2 lo scorso Febbraio, incredibile uno-due nel finale con Rebic – grande assente di questa sfida – e lbra grande ex, prima della super rimonta della banda di Conte con Brozovic, Vecino, De Vrij e sempre Lukaku in pieno recupero, sempre di testa e nella stessa porta.

Conte è il mago dei derby cittadini, finora, da allenatore, li ha vinti tutti fra Juve e Inter.

Ultimo successo rossonero in Coppa Italia nel 2017, quarti di finale, Milan vincente 1-0 con Cutrone nei supplementari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS