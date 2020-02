Pronostico Inter-Milan, 09-02-2020, 23^ giornata Serie A

Il Derby della Madonnina numero 225 chiude la 23^ giornata di Serie A.

Inter-Milan è la ciliegina sulla torta del 4° turno di ritorno.

E’ cambiato molto dal match dell’andata, vinto da Antonio Conte, al suo 1° derby milanese, come per l’allora allenatore rossonero Marco Giampaolo.

L’Inter per bissare il successo dell’andata oltre che per provare a riprendersi la vetta della classifica, appaiando la Juventus – perdente in casa del Verona.

Il Milan dal canto suo cerca conferme per proseguire l’andazzo positivo, oltre che per ritrovare la vittoria nel Derby milanese che manca dal 2017 in Coppa Italia e dall’anno prima in Serie A.

Sarà anche il 1° Derby della Madonnina da tecnico milanista per l’interista di fede Stefano Pioli, che proprio in un derby fece, a suo tempo, il debutto da allenatore nerazzurro.

Probabili formazioni Inter-Milan.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Pronostico e migliori quote Inter-Milan.

Il Derby ha il potere di essere sfida sempre incerta, sfida in cui gli schemi possono ribaltarsi.

A prescindere dalle situazioni di classifica e dagli stati psico-fisici.

L’Inter come anticipato e arcinoto è tornata ai vertici del calcio italiano dopo quasi un decennio di astinenza.

Ma attraversa un momento non troppo brillante, con la vittoria di Udine che ha spezzato la serie di 3 pareggi consecutivi per 1-1.

Nerazzurri che presentano tante defezioni quanti nuovi innesti, mancheranno cioè Lautaro Martinez e probabilmente anche Handanovic per il dito rotto, ma in compenso ci sono i 3 nuovi acquisti.

Young, Moses e Eriksen, plausibilmente giocheranno tutti e 3, tutti al loro 1° derby milanese.

L’assenza del Toro si farà sentire, anche se Lukaku ha dimostrato di saperne tutto sommato fare a meno, vedasi doppietta alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Milan che dal canto suo nell’ultimo turno ha rallentato, fermato sull’1-1 casalingo dalla grande sorpresa Verona, in vantaggio con Faraoni prima del pari definitivo con Calhanoglu.

Pareggio che ha interrotto una bella striscia di 5 vittorie consecutive per i rossoneri fra campionato e Coppa Italia.

Milan che si presenta a questo Derby, fra le tante differenze dell’andata, con un Ibrahimovic in più, il grande ex di turno che ritrova la ‘sua’ Inter a quasi 8 anni di distanza.

Rispetto all’andata quindi qualche certezza in più per i rossoneri, con Kjaer in difesa e un attacco ritrovato con Calhanoglu e la rivelazione Rebic alle spalle di Ibra.

Qualcuna in meno invece di contro per i nerazzurri, che come detto han perso un pò di terreno oltre che la Champions League.

In tutto ciò i bookmakers comunque danno i nerazzurri nettamente per favoriti, il 2 di Eurobet per il segno 1 contro il 4.33 di William Hill, più del doppio quindi, per il segno 2.

Il Gol a 1.81, abbinato all’Ov2.5 sale a 2.15, possibile il pari con gol, quota 4.20.

Precedenti e statistiche Inter-Milan.

Come più volte detto è il Derby milanese numero 225.

Inter in vantaggio sia sul piano delle vittorie, 81, che dei gol segnati, 305, mentre il Milan ha vinto 76 volte ed è a -1 dai 300 gol nella stracittadina.

All’andata lo scorso Settembre 2-0 dell’Inter di Conte sul Milan di Giampaolo, in gol Brozovic e Lukaku a segno subito nel 1° derby milanese della sua carriera.

Come anticipato ultima vittoria Milan in assoluto il 27 Dicembre 2017, quarto di finale di Coppa Italia, i rossoneri di Gattuso vincenti 1-0 ai supplementari sull’Inter di Luciano Spalletti, gol partita di Cutrone.

In campionato invece l’ultimo successo rossonero manca da 4 anni, 31 Gennaio 2016, Alex, Bacca e Niang a firmare il 3-0 dei rossoneri di Mihajlovic sull’Inter dell’amico Roberto Mancini.

