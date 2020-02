Pronostico Inter-Ludogorets, 27/02/2020, ritorno sedicesimi Europa League

Dopo il riposo forzato causa annullamento del match contro la Sampdoria per l’allarme coronavirus, l’Inter di Antonio Conte torna in campo in Europa League contro il Ludogorets.

Ore 21 di Giovedì 27 Febbraio nella surreale atmosfera di un San Siro deserto, perché stavolta si deve giocare – la UEFA ha tempi più stretti e non si può rimandare.

Ma sempre causa allarme virus lo si fa a porte chiuse in questo ritorno dei sedicesimi.

Nerazzurri che quindi non hanno ancora avuto modo di rimediare in campionato alla sconfitta contro la Lazio, mentre la banda di Vrba è a un passo dal 9° titolo in Bulgaria.

Dopo i primi 8 arrivati consecutivamente negli ultimi anni di totale dominio di un calcio malato come quello bulgaro, ammorbato da una lunga serie di illeciti, omicidi compresi.

Probabili formazioni Inter-Ludogorets.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

Pronostico e migliori quote Inter-Ludogorets.

Conte non si fida dei bulgari e propone un turnover discreto e moderato, là davanti sempre la coppia gol più prolifica dei top 5 campionati europei Lautaro-Lukaku.

Dietro di loro a rifinire Eriksen, che proprio all’andata ha siglato il suo 1° gol in questa sua esperienza italiana in generale interista in particolare.

Obiettivamente difficile pensare a un rovesciamento di fronte.

Certamente i bulgari non godono dei favori del pronostico, dopo la sconfitta dell’andata, che diventa la terza nelle ultime 3 contro italiane.

E con l’Inter che dal canto suo non ha mai perso contro una bulgara.

I nerazzurri disputeranno un match aperto come all’andata contro una formazione bulgara che proverà a limitare i danni.

Lampante il giudizio dei bookmakers, con il segno 1 avente come quota massima l’1.45 di Snai e Betflag, mentre per il segno 2 la quota monstre di 9.85 di Unibet.

Il No Gol a 1.69, che sale a 1.93 con l’Un2.5, 2.18 per la combo fra le due precedenti, quota identica per la combo 1+No Gol, 4.33 la vittoria Inter con 2 gol di scarto, il 2-0 come all’andata a 5.80. Quote Betclic.

Precedenti e statistiche Inter-Ludogorets.

La vittoria dell’andata 0-2 per l’Inter con reti di Eriksen e Lukaku su rigore fu il 1° precedente fra le due formazioni.

Con il ché questa è la prima volta che i bulgari sbarcano a San Siro. E tristemente la troveranno deserta.

L’unico precedente che può giovare ai bulgari è il fatto che l’unica vittoria del club in una fase ad eliminazione diretta di competizioni UEFA arrivò proprio su un’italiana.

La Lazio di Edi Reja, sconfitta 0-1 dalla rete di Bezjak il 20 Febbraio 2014 sempre nei sedicesimi di Europa League, gara di andata, con un rigore sbagliato a testa e un espulso a testa.

Inter che come detto mai ha perso contro formazioni bulgare, 6 precedenti equamente suddivisi fra vittorie e pareggi.

