Pronostico Inter-Lazio, 14-02-2021, 22^ giornata Serie A

Sarà un infuocato San Valentino di campionato, che si chiuderà con il botto.

Domenica 14-02-2021, ore 20:45, a San Siro l’Inter di Antonio Conte ospita la Lazio di Simone Inzaghi per la 22^ giornata – 3^ di ritorno della Serie A.

Un big match che chiude la Domenica di campionato a San Siro.

I nerazzurri per confermare la ripresa di campionato, oltre che per sfruttare l’assist fornito da Juventus e Milan, entrambe perdenti nel Sabato di campionato, per prendersi la vetta della classifica e tentare la prima fuga scudetto.

Anche considerando che il campionato rimane ormai l’unico obiettivo per la banda di Conte, che vorrà anche smaltire la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte della sua ex Juve.

Dall’altra parte i biancocelesti vorranno cavalcare la cresta dell’onda, reduci da 6 vittorie consecutive in campionato, a loro volta saranno allettati dalla prospettiva di poter scavalcare in classifica in un sol colpo Napoli e Juventus, con i partenopei vincenti Sabato sui bianconeri.

Probabili formazioni Inter-Lazio.

Per il capitano interista Samir Handanovic sarà una ricorrenza speciale: 500 presenze in Serie A !

Inter (3-5-2 ): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Conte



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

Pronostico e migliori quote Inter-Lazio.

Pronostico decisamente complicato.

Come detto entrambe le squadre sarebbero motivate a uscire con il bottino pieno da questa sfida, in quanto entrambe hanno occasione di allungo in classifica.

Occasione ovviamente più ghiotta per i nerazzurri che potrebbero prendersi la vetta della classifica dopo la clamorosa sconfitta del Milan a La Spezia, e in attesa dello scontro diretto, il Derby della Madonnina ‘casa Milan’ il prossimo turno.

Ma i biancocelesti vengono da 6 vittorie di fila, la striscia migliore attualmente in Serie A.

Nerazzurri reduci fra l’altro da ben 5 clean sheet consecutivi.

Muro che potrebbe essere abbattuto dalla potenza di fuoco di Ciro Immobile e compagni.

La statistica narra di un sostanziale equilibrio – 3 vittorie a testa nelle ultime 8 sfide fra Milano e Roma – anche se leggermente sbilanciato di recente verso i biancocelesti, una sola vittoria interista nelle ultime 4 sfide.

I bookmakers vedono i nerazzurri favoriti, 1.75 il segno 1, contro 4.50 per il 2, quote Snai.

Potremmo vedere due squadre abbastanza contratte.

Il segno X è molto ben quotato, a 3.80.

Il pari con gol a 4.75, il pari con Un2.5 paga ben 5 volte la posta. Tutte quote Snai.

Precedenti e statistiche Inter-Lazio.

All’andata all’Olimpico fu 1-1, un gol per tempo, al vantaggio di Lautaro Martinez rispose Milinkovic Savic.

Una sola vittoria interista nelle ultime 4 sfide, lo scorso 25 Settembre 2019, decise Danilo D’Ambrosio.

Il 31 Marzo 2019 ultima vittoria laziale nella San Siro nerazzurra, decise Milinkovic-Savic nel primo quarto d’ora.

