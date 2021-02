Pronostico Inter-Genoa, 28-02-2021, 24^ giornata Serie A

La capolista riprende la corsa per la conquista del campionato.

L‘Inter di Antonio Conte ospita il Genoa di Davide Ballardini, gara che si disputa Domenica 28-02-2021, alle ore 15, valevole come 24^ giornata – 5^ di ritorno – della Serie A.

Nerazzurri in mini-fuga scudetto dopo la bellissima vittoria nel 3° e ultimo Derby della Madonnina stagionale contro il Milan del grande ex Stefano Pioli, sconfitto con un netto 0-3 e staccato di 4 punti in classifica.

Liguri in grande spolvero, reduci da ben 6 gare utili di fila in campionato, e lanciatissimi verso una salvezza che, se continua questo andazzo, sarà abbastanza agevole.

Probabili formazioni Inter-Genoa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Lukaku. All: Antonio Conte.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Pjaca. All: Davide Ballardini.

Pronostico e migliori quote Inter-Genoa.

Pronostico apparentemente scontato.

Innegabile, quasi banale a citarlo, il gap tecnico. Oltre che innegabile è anche la fama dei nerazzurri, che sognano uno scudetto che manca da 11 anni e l’occasione sembra troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

I bookmakers sono impietosi: Snai quota il segno 1 a 1.21, mentre il 2 pagherebbe addirittura 13 volte la posta.

Sembra davvero impossibile che i nerazzurri possano fallire questa partita.

Anche se si può supporre che il Genoa potrà dare filo da torcere, giocando la solita partita accorta, con tanta corsa, intensità, accorciandosi a dovere.

Insomma, supponiamo che l’Inter la spunterà, ma non senza soffrire un pò.

Non male le combo, 1+Un2.5 a 3.80, la vittoria interista con un solo gol di scarto a 4.25, per i più audaci l’1-0 esatto è a 8.50, sempre con Snai.

Precedenti e statistiche Inter-Genoa.

All’andata una vittoria importante per i nerazzurri che, in bianco in tutti i sensi, sia di divisa sia perché reduci da 3 gare di fila senza vittorie in stagione, espugnarono 0-2 Marassi contro il Genoa allora allenato da Rolando Maran.

Vittoria di sostanza e concretezza con reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio.

Come anticipato Inter reduce dallo splendido trionfo nel Derby di Domenica 21 Febbraio, 0-3 nel 3° e ultimo Derby della Madonnina stagionale, unico dei quali ‘casa Milan’.

Prima doppietta nel derby per Lautaro Martinez e gol del solito Romelu Lukaku, per il belga finora un gol in ognuno dei 5 derby milanesi disputati in carriera, e in particolare 4° derby milanese di fila con gol in Serie A, e questo è un record assoluto.

Nerazzurri che non perdono da inizio mese, precisamente dallo scorso Martedì 2 Febbraio, sconfitta 1-2 a San Siro contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, con la beffarda doppietta di Cristiano Ronaldo – primo gol su rigore – a rimontare il fulmineo vantaggio nerazzurro con Lautaro.

Ben 6 risultati utili di fila è la striscia positiva attualmente in corso per i liguri.

Che, curiosamente, a loro volta han subito la loro ultima sconfitta stagionale contro la Juventus in Coppa Italia, l’ottavo di finale che i bianconeri son riusciti a strappare solo dopo i supplementari e solo di misura.

Dopo il doppio vantaggio bianconero con Kulusevski e Morata, incredibile rimonta genoana con 1° gol in Italia per il tedesco Lennart Czyborra e lo splendido interno destro a giro del debuttante Filippo Melegoni, classe 1999, al 1° gol da pro.

Poi ai supplementari la favola di un altro deb, il tunisino Hamza Rafia, dell’Under 23 della Juve, autore del gol decisivo.

Da allora tutto un crescendo, 6 gare utili di fila equamente suddivise fra vittorie e pareggi.

L’ultimo a dir poco pirotecnico, il 2-2 casalingo contro il Verona del grande ex Ivan Juric dello scorso Sabato 20 Febbraio.

Scaligeri due volte in vantaggio con Ilic e Faraoni, due volte raggiunti, a inizio secondo tempo da Shomurodov – già ribattezzato il Messi uzbeko – e in pieno recupero da Milan Badelj.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

