Pronostico Inter-Benevento, 30-01-2021, 20^ giornata Serie A

Il Sabato di campionato si chiude a San Siro.

Sabato 30-01-2021, per la 20^ giornata di Serie A, l’Inter di Antonio Conte ospita il Benevento di Pippo Inzaghi.

Una suggestiva sfida a distanza per i due allenatori, compagni di squadra per 4 anni consecutivi alla Juventus, dal 1997 al 2001.

Inoltre per SuperPippo, eterno cuore rossonero, è una specie di Derby.

Derby che l’Inter ha recentemente vinto contro il Milan di Stefano Pioli nel quarto di Finale in gara secca di Coppa Italia.

Un infuocato Derby della Madonnina casa nerazzurra, aperto dal vantaggio rossonero con il grande ex Ibrahimovic, che poi darà una mano agli avversari facendosi espellere per doppia ammonizione nel secondo tempo.

In mezzo la litigata a fine primo tempo fra lo svedese e il gigante Lukaku, il quale poi su calcio di rigore darà il via alla rimonta, perfezionata dal magistrale calcio di punizione di Christian Eriksen in pieno recupero per il 2-1 finale.

Nerazzurri che nelle semifinali di Coppa nazionale affronteranno una infiammata doppia sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo, già battuta in campionato.

Campani reduci dallo spettacolare pari 2-2 contro il Torino, con cui si è aperta l’ultima giornata del girone di andata con l’anticipo del Venerdì.

Vantaggio dei padroni di casa con primo gol stagionale per Nicolas Viola, a segno su rigore, poi raddoppio di Gianluca Lapadula, prima che la doppietta di Simone Zaza impreziosisse il debutto sulla panchina granata di Davide Nicola.

Inter che dal canto suo ha chiuso il girone di andata con lo scialbo 0-0 in casa dell’ottima Udinese di Luca Gotti, con annessa espulsione per proteste di Antonio Conte, che perciò non sarà in panchina contro i sanniti.

Probabili formazioni Inter-Benevento.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Ashley Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

Pronostico e migliori quote Inter-Benevento.

Sulla carta non sembra esserci assolutamente partita.

Snai quota il segno 1 a 1.24 e il segno 2 a 11.

Il gap tecnico è così palese da essere anche banale a citarsi.

Ma i campani potrebbero soppiantarla con una certa foga agonistica, la stessa messa in campo contro i granata.

Dal canto loro i nerazzurri al momento saranno un avversario scomodissimo da affrontare, un pessimo affare.

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions per l’Inter è iniziata una sorta di scalata in ambito nazionale, sia in campionato, dove insidia il primato dei cugini rossoneri, sia in Coppa Italia, dove, appunto, sono approdati alle semifinali battendo proprio il Milan.

Con una bella vittoria che è stata anche, in qualche modo, la rivincita dalla sconfitta di campionato, peraltro con medesimo risultato.

Plausibile una combo 1+No Gol, quota 2.10.

Precedenti e statistiche Inter-Benevento.

Un solo precedente a San Siro, il 24 Febbraio 2018, nerazzurri vincenti 2-0 con l’uno-due firmato da due difensori, Milan Skriniar e Andrea Ranocchia, nel giro di 3 minuti, fra il 66′ e il 69′

All’andata la sfida fu momentaneamente rimandata causa Covid e disputata, praticamente, come seconda partita di campionato per entrambe, pur valevole, sulla carta, come prima giornata.

Al “Ciro Vigorito” grande vittoria nerazzurra, 2-5, con inizio bruciante, in gol Lukaku dopo soli 30 secondi a seguito della splendida combinazione fra Hakimi e Alexis Sanchez.

Splendida prestazione per Hakimi, che poi metterà la sua firma personale con il gol del momentaneo 1-4, in mezzo il raddoppio di Gagliardini, la doppietta di Lukaku, prima di quella del sannita Caprari, intervallata a sua volta dal gol di Lautaro Martinez.

