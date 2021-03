Pronostico Inter-Atalanta, 08-03-2021, 26^ giornata Serie A

Il posticipo del Lunedì chiude alla grande il turno di campionato.

Per il Monday night del 08-03-2021, ore 20:45, l’Inter di Antonio Conte ospita l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un derby corregionale e cromatico che si preannunzia ad altissima tensione.

Gli interisti per mantenere l’andamento scudetto, gli orobici per non abbandonare le ambizioni UEFA.

Super sfida fra i due attacchi più prolifici del campionato, 122 gol complessivi fra i 62 del miglior attacco dell’Inter e i 60 tondi tondi della Dea.

Pronostico e migliori quote Inter-Atalanta.

E’ un pronostico quanto mai complicato.

Si tratta di due squadre entrambe molto in forma e determinate a mantenere il loro andamento.

Con la banda di Antonio Conte che sogna uno scudetto insperato fino a qualche mese fa e che adesso è invece una più che concreta possibilità.

E una Dea che, pur fra qualche alto e basso, mantiene standard elevati anche in campionato, in vista della terza qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League.

Per ovvia forza di cose, per blasone, per posizionamento in classifica, in generale per retaggio, l’Inter è data per favorita.

Snai raddoppia la posta per il segno 1, mentre il segno 2 è dato a 3.40.

Si nota come, comunque, entrambe le quote siano abbastanza elevate.

Questo perché, sostanzialmente, si può trovare un sostanziale equilibrio fra le due squadre.

Entrambe hanno in mano delle armi per mettere in difficoltà l’avversaria.

Inter che può sfruttare il dinamismo del suo centrocampo, e le progressioni di Lukaku.

Atalanta che può contare su un potenziale offensivo notevole e su una fase d’attacco a trazione anteriore, con avanzate di massa.

Entrambe, insomma, sono molto in forma. Oltre che reduci da ampie strisce positive in campionato, 6 vittorie di fila per l’Inter, 4 per gli orobici.

Una statistica sfavorisce un pò i padroni di casa, che ha vinto solo una delle ultime 6 sfide in Serie A contro la Dea – per il resto 4 pari e una vittoria orobica.

D’altra parte però la Dea non espugna la San Siro interista, curiosamente, proprio sempre da 6 sfide.

E’ abbastanza probabile che assisteremo ad una sfida spettacolare, anche ricca di gol.

GG a 1.50, Ov2.5 a 1.55, la combo fra le due a 1.73.

Probabili formazioni Inter-Atalanta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hateboer, Sutalo

Precedenti e statistiche Inter-Atalanta.

Sarà questa una sfida da cifra tonda, il 60° precedente a San Siro in Serie A fra le due formazioni, con Inter in vantaggio con ben 40 vittorie, sole 9 degli orobici, 10 i pareggi.

Come anticipato l’Inter non perde in casa in Serie A contro la Dea da ben 6 precedenti.

Ma le ultime due son finite in parità: senza gol due stagioni fa, 1-1 la scorsa stagione, al vantaggio di Lautaro Martinez rispose Robin Gosens.

Ultimo successo interista addirittura quasi 4 anni fa. Era il 19 Novembre 2017, 2-0 sancito dalla doppietta di un Maurito Icardi allora ancora capitano e leader.

Ultimo successo orobico ben 7 anni fa, lo scorso 23 Marzo 2014, l’Atalanta di Stefano Colantuono espugnò la san siro nerazzurra contro l’Inter di Walter Mazzarri grazie alla doppietta del futuro milanista Giacomo “Jack” Bonaventura intervallata dal gol anche allora di Icardi.

Come anticipato entrambe son reduci da ampie strisce positive.

6 vittorie di fila per l’Inter, ultima a Parma, 1-2 un pò in sofferenza contro i tenaci Ducali di Roberto D’Aversa, grazie alla prima doppietta nerazzurra di un Alexis Sanchez promosso titolare a ragione.

4 vittorie di fila per la Dea, reduce dalla ‘manita‘ al nuovo Crotone di Serse Cosmi, 5-1.

Dopo un primo tempo equilibrato, con la Dea in vantaggio con Robin Gosens e il pari calabrese di Simy, nella ripresa la banda del Gasp dilagò con Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk.

