Pronostico Granada-Napoli, 18-02-2021, andata sedicesimi Europa League

Dopo aver ritrovato una vittoria e un pò di fiducia in campionato, il Napoli si rituffa nella stagione internazionale.

Giovedì 18-02-2021, ore 21, la banda di Rino Gattuso vola al “Nuevo Estadio de los Carmenes” a far visita al Granada di Diego Martinez Penas per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League.

Partenopei che, come anticipato, hanno ritrovato la vittoria in Serie A, dopo 3 partite consecutive senza vittorie in stagione.

Fra le due semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta, la prima pareggiata la seconda persa, e, in mezzo, la sconfitta 2-1 in casa del Genoa in campionato, nel segno del grande ex Goran Pandev, autore di una doppietta.

Vittoria ritrovata forse nel momento propizio e contro un’avversaria fra le più blasonate, la Juventus di Andrea Pirlo.

Una vittoria frutto della compattezza e dello spirito del gruppo, con un gioco difensivo che ha imbrigliato la manovra offensiva di una Juve che ha giocato una buona partita e non meritava la sconfitta.

Bianconeri che han però sprecato tanto, a differenza dei partenopei che son stati molto cinici a sfruttare, di fatto, la loro unica palla gol.

Con capitan Lorenzo Insigne che, in un sol colpo, sfata due tabù: quello del 100° gol in maglia partenopea – che sembrava stargli sfuggendo nelle precedenti partite – sia quello di realizzare un calcio di rigore contro la Juventus.

Dopo averne falliti 3 su 3, l’ultimo dei quali neanche un mese fa, appena lo scorso 20 Gennaio, fallendo il possibile pareggio nella gara valevole per la Supercoppa Italiana, poi vinta dai bianconeri 2-0 nel finale.

Una vittoria perciò ottenuta con il massimo risultato e il minimo sforzo, che sembra essere l’ideale al momento: al contempo da fiducia all’ambiente e non toglie troppe energie in vista dell’impegno di Coppa.

Contro un avversario, almeno sulla carta, decisamente non di prim’ordine indi inferiore.

Il Granada ha vinto solo una delle ultime 7 partite stagionali, e attualmente non vince da 4, equamente suddivise fra pareggi e sconfitte.

Entrambe sono arrivate a questi sedicesimi con un buon percorso.

I partenopei da testa di serie, avendo vinto il girone F, nonostante lo avesse cominciato con una sconfitta, 0-1 in casa contro l’AZ Alkmaar.

Poi infilò 3 vittorie di fila contro Real Sociedad e Rijeka-croati sconfitti 2 volte – prima di due pareggi con cui chiuse la fase a gruppi.

Ultima partita proprio contro un’altra spagnola, il già sopra citato Real Sociedad, 1-1 all’ex “San Paolo” lo scorso 10 Dicembre.

Al vantaggio al 35′ di Piotr Zielinski rispose in pieno recupero Willian José, ed entrambe le squadre si qualificarono a braccetto per le fasi a eliminazione diretta.

Napoli che, perciò, aveva chiuso la sua Europa League con una spagnola e contro un’altra spagnola la riaprirà.

Baschi che dal canto loro arrivarono secondi curiosamente nel girone una lettera indietro, quello E.

Aperto con una prestigiosa vittoria 1-2 in casa del PSV che poi avrebbe vinto il girone stesso.

E chiuso con un pari senza gol in casa del PAOK, club greco di Salonicco.

Probabili formazioni Granada-Napoli.

GRANADA (4-1-4-1): Silva; Vallejo, Perez, Duarte, Neva; Montoro; Soro, Herrera, Milla, Kenedy; Soldado

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Pronostico e migliori quote Granada-Napoli.

Due squadre tutto sommato in situazioni simili. Entrambe cioè reduci da un periodo non certo brillante.

Anche se, per quanto detto in apertura, i partenopei godono dei favori del pronostico.

Non per niente i bookmakers danno i partenopei per favoriti.

Snai quota il segno 1 a 3.25 e il segno 2 a 2.15

Basandoci sui fattori tecnico-tattici e sull’aspetto motivazionale del momento, indubbiamente i partenopei sono favoriti.

L’aspetto statistico, tuttavia, è differente.

E’ una sfida totalmente inedita. Per il Granada è anche la prima sfida nella sua storia contro un’italiana.

Una statistica è particolarmente sfavorevole ai partenopei: solo una volta hanno passato un turno ad eliminazione diretta contro una spagnola in sette precedenti.

Non è male la combo 2+Ov2.5, quota 3.40 con Snai.

Precedenti e statistiche Granada-Napoli.

Come anticipato è la prima sfida in assoluto fra le due squadre.

Perché soprattutto nello specifico è la prima volta che il Granada affronta un’italiana.

Come anticipato il Napoli ha superato le fasi ad emilinazione diretta di una competizione UEFA solo una volta contro una spagnola, il Valencia eliminato nel primo turno di Coppa UEFA 1992/93 con un complessivo 6-1.

Anticipato anche che i partenopei han proprio chiuso il girone contro una spagnola, la Real Sociedad, pareggio 1-1.

E proprio contro il medesimo avversario era arrivata l’ultima trasferta spagnola per i partenopei, vincenti a San Sebastian 0-1 il 29 Ottobre 2020, decise Politano.

