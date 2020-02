Pronostico Gent-Roma, 27/02/2020, ritorno sedicesimi UEFA Europa League

La Roma di Paulo Fonseca vola alla Ghelamco Arena, casa del Gent del danese Jess Thorup, per il ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League, Giovedì 27 Febbraio ore 18:55.

Dopo il bel gioco ritrovato nella rotonda vittoria 4-0 sul Lecce in Serie A, i giallorossi cercano conferme anche in ambito internazionale.

Contro un Gent che ormai probabilmente può dire addio alle speranze scudetto – il Brugge è quasi campione – ma che all’andata è riuscita a imbrigliare la manovra dei capitolini.

Vittoria risicata per i padroni di casa e qualificazione ancora aperta, almeno sulla carta.

Probabili formazioni Gent-Roma.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngaedu-Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, J. David.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Pronostico e migliori quote Gent-Roma.

Come anticipato giallorossi reduci dalla bella vittoria, la prima casalinga in Serie A del 2020 per la banda di Fonseca.

Spettacolare 4-0 sul Lecce all’Olimpico con due reti per parte, Under, Mkhytarian, Dzeko e Kolarov.

Vittoria che ha fatto seguito a quella sempre a Roma, la prima casalinga dei giallorossi nell’anno nuovo, nella gara di andata, 1-0 sancito dal nuovo arrivato Perez, subito alla prima da titolare.

Fonseca punta proprio sul giovane canterano oltre che sui marcatori dell’ultimo impegno stagionale

Belgi che come detto rimangono quindi ancora in corsa per la qualificazione dopo la buona prestazione dell’andata.

Con un pressing mirato e ordinato che ha indotto i giallorossi a giocare male.

Lo scudetto è ormai perso – il 2° posto a 9 punti dalla vetta occupata dal Brugge è ormai una sentenza – quindi i belgi potranno canalizzare qualche energia in più nell’Europa.

Tuttavia la vittoria contro il L4ecce potrebbe rappresentare per la Roma solo il primo passo di un percorso di crescita, necessario dopo un periodo di pesanti delusioni

I bookmakers esprimono giudizi equilibrati: segno 1 dato a 3.1 da Bwin e Gioco Digitale, contro il segno 2 dato a 2.3 da 888sport e Unibet.

Possiamo prevedere un match in cui i belgi diano un’altra buona prestazione sospinti dal calore del loro pubblico ma che alla fine la Roma la spunti di misura, o al massimo non si vada oltre il pari.

Potrebbero non vedersi molti gol, l’Un3.5 a 1.51, vittoria giallorossa con un gol di scarto a 4.40, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Gent-Roma.

Esiste un solo precedente in Belgio, il tennistico 1-7 dei preliminari della prima edizione sempre di Europa League.

Era l’ Agosto 2009, la formazione di Luciano Spalletti trionfò con la tripletta di Totti -un gol su rigore-e la doppietta di De Rossi, poi anche Menez e Okaka, Smolders per il gol della bandiera belga.

