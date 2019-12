Pronostico Flamengo-Liverpool, 21-12-2019, Finale Mondiale per club 2019

Flamengo e Liverpool si giocano l’atto Finale del Mondiale per club 2019, Sabato 21 Dicembre, fischio d’inizio ore 18:30 italiane, ore 20:30 locali, allo stadio Internazionale Khalifa di Doha, capitale del Qatar.

I Reds di Jurgen Klopp vogliono diventare Campioni del Mondo per la prima volta nella storia del club.

I brasiliani guidati dal portoghese Jorge Jesus per suggellare una stagione magica – scudetto e Coppa Libertadores, stesso score ottenuto nell’anno dell’unico trionfo Mondiale, arrivato curiosamente proprio contro il Liverpool, 1981.

Probabili formazioni Flamengo-Liverpool.

FLAMENGO(4-3-2-1): Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis, William Arajo Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. All. Jesus

LIVERPOOL(4-3-3): Alisson, Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Keita, Henderson, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah. All. Jurgen Klopp

Pronostico e migliori quote Flamengo-Liverpool.

Due squadre che finora hanno in comune il fatto di aver sofferto in questo Mondiale, pur avendo messo in gioco approcci differenti.

I brasiliani, reduci da una meravigliosa stagione con l’accoppiata scudetto-Libertadores, in semifinale hanno sconfitto in rimonta 3-1 l’Al Hilal di Sebastian Giovinco.

De Arrascaeta, Bruno Henrique e autorete di Al-Bulaihi, dopo l’iniziale vantaggio dei sauditi con Al-Dossari.

Carioca quindi in sofferenza ma comunque più spregiudicati rispetto ai Reds, che han superato nella loro semifinale i messicani del Monterrey di misura e solo in pieno recupero, frutto di un approccio molto cauto alla gara.

Aperta dal gol di Keita, servito da un meraviglioso pallone filtrante di Salah, prima del pari quasi subito di Mori, chiuse il tocco vincente sotto misura di Firmino al 1° di recupero.

Possibile un match poco aperto, con le due squadre in sostanziale equivalenza.

Anche se i bookmakers la pensano molto diversamente: abissale la differenza fra la quota massima per il successo inglese e quella per la vittoria brasiliana, rispettivamente 1.53 e 6.

Ma è naturale che gli inglesi abbiano un appeal internazionale comunque superiore ai brasiliani.

Il Gol a 1.67, Un2.5 a 1.52, si potrebbe giungere al pareggio con gol al 90′, ben quotato, 5.85, per i fanatici l’1-1 esatto è a 9.60.

Precedenti e statistiche Flamengo-Liverpool.

Uno storico precedente rende questa Finale uno speciale amarcord.

Era il 13 Dicembre 1981, a Tokyo, era la Coppa Intercontinentale – la gara secca con la quale, fino al 2004, si decideva il club Campione del Mondo.

Il Flamengo di Paulo Cesar Carpegiani affrontava il Liverpool della leggenda Bob Paisley, reduce dalla bella vittoria della terza Coppa Campioni della sua storia – battuto in Finale il Real Madrid.

I Brasiliani erano invece reduci dalla prima Copa Libertadores della loro storia, e bissarono il successo sconfiggendo i Reds con un netto 3-0, tutto nel primo tempo, doppio Nunes e Adilio, Zico grande protagonista.

C’è da credere che i Reds abbiano tutta l’intenzione di prendersi la rivincita, che vorrebbe dire 1° titolo Mondiale nella loro storia, loro che furono, nel 2005, la prima squadra europea a disputare il nuovo format del torneo.

Era la seconda edizione del torneo, ma la prima ufficiale – quella del 2000 in Giappone fu solo l’edizione pilota – e i Reds di Rafa Benitez erano reduci dalla Champions vinta nella rocambolesca finale contro il Milan.

Per poi perdere la Finale di Yokohama curiosamente contro un’altra brasiliana, il San Paolo, vincente 1-0 con gol di Mineiro.

Rimane ad oggi l’ultima occasione avuta dagli inglesi per salire sulla vetta del Mondo.

