Pronostico Fiorentina-Milan, 21-03-2021, 28^ giornata Serie A

Si infiamma la Domenica pomeriggio del campionato italiano.

Alle ore 18 del 21-03-2021, la Fiorentina di Claudio Cesare Prandelli ospita il Milan di Stefano Pioli-grande ex- per la 28^ giornata – 9^ del girone di ritorno – di Serie A.

Sfida molto importante con obiettivi diametralmente opposti.

I Viola cercano punti in chiave salvezza, i Rossioneri, smaltita la delusione per l’eliminazione dall’Europa League, provano a riprendere la corsa scudetto, approfittando anche del momentaneo stop dell’Inter causa focolaio Covid.

Pronostico e migliori quote Fiorentina-Milan.

Un pronostico più complicato di quanto non dica la distanza di classifica.

La Viola cerca di tenersi sempre più distante dalla zona calda.

I rossoneri per tenersi ancorati alla vetta.

Milan favorito sul piano tecnico, con qualche recupero, specie Ibra che torna dal primo minuto, e per il quale si prospetta un bel duello a distanza con Franck Ribery, duello fra i più tecnici di ambedue le sponde.

La banda di Pioli avrà tanta voglia di rivalsa dopo 3 gare consecutive senza vittorie, comprese 2 sconfitte casalinghe consecutive entrambe 0-1 in sfide decisive, scontri diretti contro Napoli in campionato e Manchester United in Europa League.

La statistica è leggermente a favore dei viola, vincenti 2 volte nelle ultime 6 sfide al Franchi, una sola vittoria per i rossoneri.

Data però appunto la voglia di rivalsa dei rossoneri e Ibrahimovic recuperato dal primo minuto, possiam dire che l’ago della bilancia potrebbe pendere un pò verso gli ospiti.

I bookmakers confermano: segno 1 a quota 3.40, il 2 a 2.20, per Snai.

GG molto ben quotato, a 1.70, la vittoria milanista con un solo gol di scarto a 3.75, sempre con Snai

Probabili formazioni Fiorentina-Milan

Fiorentina: Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli.

Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Precedenti e statistiche Fiorentina-Milan.

Sono 80 tondi tondi i precedenti al Franchi in Serie A.

Padroni di casa leggermente in vantaggio, 31 vittorie contro le 25 rossonere, 24 i pareggi.

In parità l’ultimo precedente, poco prima dello scoppiare della pandemia, il 22 Febbraio 2020, 1-1 – il risultato più frequente, assieme allo 0-0, entrambi verificatisi 9 volte – entrambe le reti nella ripresa, rossoneri in vantaggio con l’ex di turno Ante Rebic, pari viola con il rigore di Pulgar a 5 dal 90′.

La sfida ancora precedente, 11 Maggio 2019, vittoria 0-1 per il Milan allora guidato da Rino Gattuso in casa della Fiorentina allora allenata proprio dall’ex milanista Vincenzo Montella, al 35′ colpo di testa vincente di Hakan Calhanoglu.

Ultima vittoria viola alla 1^ giornata della Serie A TIM 2015/2016, successo della Fiorentina di Paulo Sousa sul Milan di Sinisa Mihajlovic, 2-0 con un gol per tempo, Marcos Alonso e rigore di Josip Ilicic.

Viola reduci dalla bella vittoria 1-4 in casa del Benevento di Pippo Inzaghi, con la tripletta del bomber ormai affermato Dusan Vlahovic e gol anche di Valentin Eysseric.

Rossoneri come anticipato reduci da due pesanti stop interni, entrambe sconfitte 0-1, contro Napoli in campionato -gol di Politano – e contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League – gol di Paul Pogba e annessa eliminazione per i rossoneri.

Ultima vittoria in stagione lo 0-2 di Verona in campionato con formazione decimata dagli infortuni, Rade Krunic e Diogo Dalot autori di gol strepitosi.

All’andata a San Siro lo scorso 29 Novembre 2020 vittoria 2-0 per i rossoneri senza Ibrahimovic infortunato, entrambe le reti prima della mezz’ora di gioco con capitan Alessio Romagnoli e calcio di rigore di Franck Kessié.

