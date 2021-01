Pronostico Fiorentina-Inter, 13-01-2021, Ottavi di finale Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo, proseguono gli ottavi di finale.

Mercoledì 13-01-2021, alle ore 15, la Fiorentina del ritornante Cesare Prandelli ospita al “Franchi” l‘Inter di Antonio Conte.

Le due squadre arrivano a questa sfida da dentro fuori entrambe in situazione di instabilità.

I Viola hanno chiuso il 2020 con una bella quanto rocambolesca vittoria 0-3 addirittura in casa della Juventus Campione d’Italia, Dusan Vlahovic, autorete di Alex Sandro e definitivo tris del grande ex di turno Martin Caceres.

L’anno nuovo si è aperto non in modo brillante per i toscani, perdenti 2-1 all’Olimpico contro la Lazio dopo aver inaugurato il 2021 con lo scialbo pari casalingo contro il Bologna.

Poi nell’ultimo impegno stagionale, alla terzultima giornata del girone di andata di campionato, la prima vittoria dell’anno nuovo, nonché la prima vittoria casalinga dal ritorno in panca di Prandelli, 1-0 sul Cagliari in casa, gol partita del bomber Vlahovic, 6° gol stagionale – tutti in Serie A – per l’attaccante serbo grande rivelazione del 2000 – 21 anni il prossimo 28 Gennaio.

Nerazzurri dal canto loro ancora in cerca di se stessi.

Dopo un inizio di 2021 strepitoso, con il tennistico 6-2 casalingo al Crotone che ha di fatto aperto la Serie A nell’anno nuovo, con strepitosa prestazione della Lu-La, in gol entrambi gli attaccanti, tripletta perfetta di Lautaro e gol di Lukaku che suggellò una prestazione magistrale-aveva messo lo zampino in tutti e 3 i gol precedenti dei suoi.

Vittoria a cui ha fatto seguito la pesante quanto sfortunata sconfitta di Marassi contro la Sampdoria degli ex Ranieri – in panchina – e Candreva e Keità entrambi a segno sul campo, prima del definitivo gol della bandiera di Stefan De Vrij.

Al termine di un match tuttavia dominato dai nerazzurri, che hanno perciò mancato l’appuntamento con la nona vittoria di fila.

Poi la grande sfida al vertice dell’ultimo turno di campionato, il lunch match, all’Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca.

Giallorossi in vantaggio al 17′ con Lorenzo Pellegrini, la momentanea rimonta nerazzurra frutto di una prima parte di secondo tempo dominata dall’Inter, in gol con il colpo di testa di Skriniar e poi con una gran botta di sinistro della rivelazione Hakimi.

In pieno finale di partita il definitivo pari giallorosso con gol di Gianluca Mancini.

La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Milan-Torino, perciò con ovvia prospettiva di possibilità che ci si ritrovi il Derby della Madonnina già ai quarti.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Pronostico e migliori quote Fiorentina-Inter.

Ovviamente l’Inter è favorita sulla carta, avendo sicuramente un potenziale maggiore.

Betclic quota a 4.50 il segno 1 e a 1.70 il segno 2.

A favorire ancora più il pronostico per i nerazzurri il fatto che, sebbene entrambe potrebbero presentarsi in formazione altamente rimaneggiata, quella dell’Inter rimane, comunque, di altissimo livello.

Inoltre, senza impegni internazionali, la coppa nazionale è uno stimolo stagionale in più per la banda di Antonio Conte, che ha la grande occasione di sfogare la grande voglia di rivalsa che sicuramente avrà accumulato.

Può starci la combo 2 + Ov2.5, 1.92 la quota Betclic.

Precedenti e statistiche Fiorentina-Inter.

12 precedenti fra le due squadre in Coppa Italia, 4 vittorie nerazzurre, 3 toscane, 5 pareggi.

Il dato statistico rilevante è che l’Inter ha vinto solo una volta a Firenze in Coppa Italia, era il return match delle semifinali, 0-1 sancito da Samuel Eto’O nel 2010, magico anno del Triplete interista.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione, alla 2^ di campionato – ma tecnicamente prima partita stagionale per l’Inter, che si vide rinviare la 1^ giornata a Benevento.

Rocambolesco 4-3 lo scorso 26 Settembre, una partita folle: viola in vantaggio con Kouamé, momentanea rimonta interista con Lautaro e autorete di Ceccherini, addirittura contro-rimonta viola con Castrovilli e Federico Chiesa-qualche settimana dopo diventato juventino – e ulteriore contro-contro-rimonta con Lukaku e D’Ambrosio.



