Pronostico Fiorentina-Inter, 05-02-2021, 21^ giornata Serie A

Riparte il campionato e riparte subito la corsa alla vetta della classifica.

La 21^ giornata – 2^ del girone di ritorno – di Serie A si apre Venerdì 05-02-2021, con l‘Inter di Antonio Conte, diretta pretendente allo scudetto, che va a far visita alla Fiorentina di Claudio Cesare Prandelli.

Viola in leggera ripresa dopo il pesantissimo cappotto contro il Napoli, vincente 6-0 contro i toscani al Maradona due turni fa.

Ripresa dovuta anche al ritorno di gran carriera di Franck Ribery, che nell’ultimo turno ha segnato il suo 1° gol stagionale.

Aprendo le marcature nella gara pareggiata dai suoi 1-1 in casa del Torino di Davide Nicola, che poi pareggerà con Gallo Belotti.

In mezzo due espulsioni per i toscani, la prima giusta, per doppia ammonizione di Gaetano Castrovilli – decisivo all’andata a sancire l’1-0 finale nella gara che aprì il campionato – esagerata quella di Milenkovic – testa a testa con Belotti in cui il bomber granata simula palesemente.

Pareggio a Torino preceduto dalla vittoria casalinga 2-1 contro il Crotone di Giovanni Stroppa.

Jack Bonaventura e il bomber stagionale Dusan Vlahovic-7 gol- a sancire il successo, prima del gol della bandiera crotonese con Simy.

Nerazzurri che in campionato han ripreso a macinare gioco ma che son anche reduci dalla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia.

1-2 contro la Juventus di Andrea Pirlo, rimontante con la doppietta di Cristiano Ronaldo – primo gol su rigore, secondo su incredibile svarione difensivo del tandem Bastoni-Handanovic.

Dalla Juve alla Juve lo snodo stagionale nerazzurro.

Dalla bella vittoria casalinga sui bianconeri è iniziata quella che poteva essere una ripartenza di campionato, bruscamente interrotta dallo scialbo pari in casa di un’altra bianconera, l’Udinese di Luca Gotti.

Prima di due belle vittorie consecutive.

Quella del quarto di Coppa Italia, gara secca, un infuocato Derby della Madonnina uscito come casa Inter dal sorteggio, vinto 2-1 dai nerazzurri in rimonta con il calcio di rigore di Lukaku e la perla su punizione in pieno recupero di Eriksen – 1° gol stagionale – dopo il momentaneo vantaggio rossonero con il grande ex di turno Zlatan Ibrahimovic.

Nel match caratterizzato dal duro scontro fra i primi 2 marcatori, Ibra e Lukaku, che ha scatenato un dibattito internazionale !

E poi il 4-0 casalingo contro il Benevento nell’ultima di campionato, alla prima di ritorno, autorete di Improta e reti di Lautaro e doppietta di Lukaku.

Nerazzurri che vorranno vincere per mantenersi ancorati alla vetta, con il Milan che di contro avrà la grande occasione di allungare in classifica, ospitando nello stesso turno il Crotone fanalino di coda.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

Pronostico e migliori quote Fiorentina-Inter.

Il pronostico sembrerebbe scontato, considerando la grande differenza di valori in campo e anche le differenti ambizioni.

Tuttavia la sorpresa è sempre, potenzialmente, dietro l’angolo.

Specie considerando che i Viola sono sembrati in crescita contro il Torino, strappando un pareggio e anzi rischiando di vincere addirittura con due uomini in meno.

E si consideri anche il ritorno di fiamma di Franck Ribery.

I bookmakers esprimono il grande disequilibrio.

Segno 1 a 5.75 e segno 2 a 1.57 con Snai.

I toscani potrebbero offrire una prestazione onorevole.

GG a 1.67, la combo GG +Ov2.5 raddoppia la posta, quote Snai.

Precedenti e statistiche Fiorentina-Inter.

3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 sfide al Franchi in Serie A.

Ultima vittoria viola il 27 Aprile 2017 con un roboante 5-4.

Inter che non trionfa a Firenze in campionato dal 2014, Palacio e Icardi firmarono l’1-2.

Per le due squadre è la seconda sfida nel giro di meno di un mese, e di nuovo al Franchi.

Dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia, che il 13 Gennaio vide i nerazzurri trionfare solo ai supplementari e di nuovo 1-2, Lukaku segnò il colpo di testa decisivo dopo il vantaggio su rigore di Vidal – 1° gol con l’Inter – e il momentaneo pari viola con lo splendido gol di Kouame.

