Pronostico Everton-Liverpool, 21-06-2020, 30^ giornata Premier League

La Premier League è ripartita e manca pochissimo al primo verdetto.

Il Liverpool di Jurgen Klopp è ormai prossimo ad uno scudetto che manca da 30 anni in casa dei Reds e che mai finora è stato vinto nell’era della Premier League.

Dati i 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, manca davvero poco.

Un primo potenziale step per il titolo può essere proprio questo big match, il Derby del Merseyside di Domenica 21 Giugno, in casa dell’Everon di Carletto Ancelotti.

Probabili formazioni Everton-Liverpool

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibé, Keane, Holgate, Digne; Bernard, Gomes, Davies, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Origi, Firmino, Mané.

Pronostico e migliori quote Everton-Liverpool

I Reds cercano quindi un successo che li avvicinerebbe veramente ad un passo dal titolo.

Che tecnicamente potrebbe anche arrivare subito, in caso di vittoria del derby e contemporanea sconfitta del City in casa contro il Burnley Lunedì sera.

La banda di Klopp riscatterebbe così anche una stagione iniziata gloriosamente, con i trionfi in Supercoppa Europea e Mondiale per club, entrambi ovviamente derivati dalla vittoria della Champions League.

Stagione però proseguita con qualche delusione, come la stessa eliminazione dalla Champions già agli ottavi, contro l’Atletico Madrid, preceduta dall’eliminazione agli ottavi anche in FA Cup contro il Chelsea e, prima ancora, da quella in English Football League cup ad opera dell’Aston Villa.

Questa ultima però arrivata per la controversa vicenda che ha costretto i Reds a schierare la formazione B, essendo quella principale già impegnata nel Mondiale per club e non essendoci possibilità di rinvio della competizione inglese.

Forti quindi le motivazioni dei Reds. Un pò meno quelle dei Toffees, che viaggiano a metà classifica e con la zona retrocessione sufficientemente distante da poter, tutto sommato, stare tranquilli.

Per usare un eufemismo, è perciò plausibile quindi pensare ad un successo del Liverpool.

Lo testimoniano i bookmakers, piuttosto evidente la differenza di quote: la più alta per il segno 1 è il 6 fornito da Bet365 e BetFred, mentre quella per il segno 1 è solo a 1.6 di Unibet.

Possibile massimo risultato con sforzo limitato per i Reds, la combo 2+No gol è a 2.74 con Betclic, quota di tutto rispetto, che sale a 4.13 abbinando al successo ospite l’Un2.5 il 4.13.

Per chi vuol rischiare, lo 0-2 esatto è a 7.80, sempre con Betclic.

Precedenti e statistiche Everton-Liverpool

All’andata a Anfield lo scorso 4 Dicembre 2019 alla 15^ giornata trionfo per la banda di Klopp stravinse con un netto 5-2.

Doppietta di Origi e reti di Shaqiri, Mané e Wijnaldum per i padroni di casa, Michael Keane e Richarlison per gli ospiti, a sancire il risultato finale che portò all’esonero del tecnico di allora portoghese Marco Silva

Lo scorso 3 Marzo 2019 l’ultima sfida di campionato a Goodison Park, pari senza gol.

Toffees a secco di vittorie dal 3-1 casalingo al Crystal Palace dell’8 Febbraio, Duarte Richarlison e Calvert-Ewin i marcatori.

L’ultima gara prima dello stop invece aveva visto una netta sconfitta, 4-0 in casa del Chelsea, Mount, Pedro, Willian e Giroud.

L’ultimo impegno per i Reds invece l’eliminazione dalla Champions sopra citata, clamoroso 2-3 casalingo subito dall’Atletico Madrid, in rimonta dal 2-0.

Wijnaldum autore del gol che ha mandato il match ai supplementari – dopo la vittoria 1-0 dei Colchoneros all’andata.

Poi Firmino in gol al 4′ del primo tempo supplementare, prima della grande rimonta spagnola con doppietta di Marcos Llorente e gol decisivo di Morata.

L’ultima di campionato, il 7 Marzo, vittoria casalinga di misura e in sofferenza, 2-1 contro il Bournemouth e per lo più in rimonta, Salah e Mané a rimontare il vantaggio di Wilson.

