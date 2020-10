Pronostico Everton-Liverpool, 17-10-2020, 5^ giornata Premier League

Si apre con i fuochi d’artificio la 5^ giornata della Premier League.

Alle 13:30 di Sabato 17 Ottobre è di scena il Derby del Merseyside: a “Goodison Park” l’Everton di Carletto Ancelotti, finora grande rivelazione, affronta il Liverpool di Jurgen Klopp.

Da una parte una squadra che vive un momento magico, da sola in vetta alla classifica, dall’altra la squadra Campione d’Inghilterra e del Mondo in carica che però attraversa una particolarissima fase di empasse.

Probabili formazioni Everton-Liverpool.

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Doucouré, Allan, Gomes; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Pronostico e migliori quote Everton-Liverpool.

Come anticipato Everton sulla cresta dell’onda.

I Toffees sono primi a punteggio pieno in questo pazzo inizio di Premier- con Aston Villa e Leicester che seguono a ruota in classifica !

Per la banda di Ancelotti 4 vittorie su 4 e uno dei 3 migliori attacchi del campionato, 12 reti, alla pari di Leicester e Tottenham.

Primato anche per quanto riguarda il capocannoniere, la grande rivelazione Dominic Calvert-Lewin, in vetta alla classifica marcatori del torneo – alla pari del coreano del Tottenham Son.

L’attaccante dei toffees a segno anche subito alla prima convocazione in Nazionale – autore del 1° gol nel 3-0 nell’amichevole dell’Inghilterra di Southgate al Galles di Ryan Giggs.

I Reds invece, come detto, vivono una strana fase di transizione.

Dopo 2 stagioni di trionfi, fra la UEFA Champions League e il Mondiale per club conquistati in un 2019 magico e il ritorno allo scudetto in patria dopo 30 anni – il primo nell’era Premier League – la banda di Klopp sembra aver perso il suo smalto.

Davvero incredibile la batosta presa in casa del sopra citato Aston Villa, capace di rifilare la bellezza di 7 reti ai Campioni in carica, con la tripletta di Ollie Watkins e Jack Grealish, doppietta anche per Salah su sponda opposta.

Sconfitta anticipata dalla precoce eliminazione dalla Coppa di Lega da parte dell’Arsenal, vincente ai rigori.

La sosta delle Nazionali potrebbe aver fatto schiarire le idee e recuperare le forze ai Reds, ma ancora è tutta da vedere.

Ancelotti sembra aver trovato la quadra per un gruppo compatto e molto portato all’offensivismo.

Tuttavia i bookmakers sono ancora naturalmente influenzati dalla differenza di valori sulla carta e dai recenti grandi trionfi dei Reds.

Dati per favoriti, Betclic quota il segno 2 a 1.84, mentre la vittoria dei padroni di casa paga più di 4 volte la posta.

Sarà sicuramente battaglia ed è quantomeno plausibile che segnino entrambe. GG ben quotato a 1.55

Per chi crede in una rinascita dei Reds dopo la sosta e proprio nel grande derby, la combo 2+Gol paga quasi 3 volte la posta.

Per chi invece vuole puntare sul prosieguo del grande momento dei Toffees, l’accoppiata 1+Gol ha una quota niente male, 5.85 – Sarebbe un successo storico, dopo 10 anni di astinenza…

Precedenti e statistiche Everton-Liverpool.

Sarà il Derby di Liverpool numero 236.

Ad oggi Reds in vantaggio con 95 vittorie, 66 per i Toffees, 74 i pareggi.

Ultima sfida in assoluto a inizio anno, il 5 Gennaio, 3° turno di FA Cup, ad Anfield i padroni di casa la spuntarono di misura solo 1-0, gol partita della giovane rivelazione Curtis Jones, classe 2001.

Un mese prima, il 4 Dicembre 2019, in campionato, sempre a Anfield, rotondo successo dei padroni di casa, vincenti 5-2 con doppietta di Origi, Shaqiri, Mané e Wijnaldum, Moise Keane e Richarlison per l’Everton.

Ultima sfida a Goodison Park più di un anno e mezzo fà, il 3 Marzo 2019, pari senza gol.

Come anticipato per ritrovare una vittoria dei Toffees bisogna tornare indietro di 10 anni, e sono, incredibilmente 10 anni praticamente esatti !

Era cioè il 17 Ottobre 2010, a Goodison Park Cahill e Arteta decisero il 2-0.

