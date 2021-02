Pronostico e quote Verona-Juventus, 24° giornata Serie A 27-02-2021

Pronostico e quote Verona-Juventus, 24° giornata Serie A: i gialloblu di Ivan Juric ospitano, al Bentegodi i bianconeri di Andrea Pirlo.

Riappropriatasi del 3° posto in classifica ai danni Lazio, Atalanta e Roma, la Juventus di Andrea Pirlo va a fare visita, nell’anticipo serale della 24° giornata di campionato in Serie A, al Verona di Ivan Juric, attualmente 9° in graduatoria con 34 punti. La posta in palio del match del Bentegodi conta sicuramente di più per i bianconeri che, a -8 dall’Inter capolista e una zona Champions ancora tutta da blindare, non possono certo permettersi passi falsi contro i gialloblu del tecnico croato.

Gli scaligeri infatti, sebbene siamo solo a fine febbraio, non hanno praticamente più nulla da chiedere a questo campionato. Con una salvezza già in tasca (il vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari è di ben 19 punti) e una qualificazione alla prossima Europa League svanita ormai da qualche settimana (le lunghezze di ritardo sul quinto posto sono 9) ai veronesi non resta che arrivare il prima possibile ai famigerati 40 punti per potersi confermare in massima serie per il terzo anno consecutivo.

La gara d’andata dello Stadium terminò 1-1 con Favilli che illuse l’Hellas che venne poi raggiunto, un quarto d’ora dopo, da una rete di Kulusevski che evitò alla Juventus una sconfitta che, per occasioni create e gioco prodotto, sarebbe stata meritata. Cristiano Ronaldo e compagni, come detto, non possono sbagliare, pertanto occhio a sottovalutare troppo un avversario che già l’anno scorso fu capace di vincere in rimonta per 2-1.

Pronostico Quote 2 1.57 Over 2.5 1.70 GG + Over 2.5 2.15

Pronostico e quote Verona-Juventus: 2 quotato 1.57 e Over 2.5 quotato 1.70 su Eurobet.

Pronosticare Verona-Juventus non è semplice come qualcuno potrebbe pensare. I gialloblu sono squadra ostica e difficile da affrontare per chiunque, sapientemente guidati da Ivan Juric, mentre i bianconeri, quest’anno allenati da Andrea Pirlo, sembrano aver perso quella fame che ha permesso di portare a casa 9 scudetti consecutivi negli ultimi 9 anni.

Il gruppo piemontese è stato rinnovato in ogni ruolo e se l’attacco e la difesa stanno facendo comunque bene, il problema più grave resta il centrocampo che partita dopo partita si sta rivelando sempre più non da Juve. Molto probabilmente la Vecchia Signora non vincerà il suo 10° scudetto consecutivo, ma sarà necessario confermarsi quantomeno in zona Champions per salvare una stagione certamente al di sotto delle aspettative.

Quanto al pronostico della sfida di sabato sera suggeriamo quindi il GG quotato 1.75 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi consigliamo invece l’1 fissato a 5.95. Valida alternativa potrebbe essere l’1X dato a 2.40.

Pronostico e quote Verona-Juventus, 24° giornata Serie A 27-02-2021: le classiche

1: 5.95

X: 4-05

2: 1.57

Over 2.5: 1.70

Under 2.5: 2.02

GG: 1.75

NG: 1.95



Probabili formazioni Verona-Juventus

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna.

Juventus (4-4-2): Szcszesny; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKenni; Morata, Ronaldo.

