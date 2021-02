Pronostico e quote Porto-Juventus, ottavi di finale Champions League 17-02-2021

Pronostico e quote Porto-Juventus: torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. I biancoblu di Sérgio Conceição ricevono i bianconeri di Andrea Pirlo.

Archiviata la cocente, nonché inaspettata sconfitta col Napoli di Gennaro Gattuso, la Juventus di Andrea Pirlo guarda avanti e mette la testa sull’attesissima sfida di Champions League contro il Porto di Sérgio Conceição. Portoghesi e italiani tornano ad affrontarsi a distanza di 4 anni dall’ultima volta. Anche allora erano gli ottavi di finale e anche allora la gara d’andata si giocò in terra lusitana.

Come i tifosi juventini sicuramente ricorderanno, il match del do Dragão fu vinto proprio dalla Vecchia Signora che si impose per 2 a 0, il 22 febbraio 2017, grazie alle reti di Marko Pjaca e Dani Alves. Il match di Torino del 14 marzo 2017 fu invece deciso da un calcio di rigore di Paulo Dybala che consegnò il passaggio del turno ai piemontesi che avrebbero poi eliminato il Barcellona ai quarti e il Monaco in semifinale prima di arrendersi, nella finale di Cardiff, allo strapotere fisico e tattico del Real Madrid di Zidane e Cristiano Ronaldo.

Visto l’attuale -8 dal primo posto dell’Inter in campionato, CR7 e compagni puntano tutto sulla Champions League che all’ombra bianconera della Mole manca ormai da ben 25 anni. Il Porto, che non è certo una pretendente al titolo, non trionfa invece nella massima competizione europea dal 3-0 al Monaco nella finale di Gelsenkirchen del 2004.

Pronostico e quote Porto-Juventus andata ottavi di finale Champions League 17-02-2021

Pronostico Quote 1 4.10 2 2.05 Over 2.5 2.10

Pronostico e quote Porto-Juventus: 1 quotato 4.10 e 2 quotato 2.05 su Eurobet.

Sulla carta la Juventus è più forte del Porto, ma vista com’è andata a finire l’anno scorso col Lione è giusto non sottovalutare troppo l’avversario. Biancoblu e bianconeri arrivano all’appuntamento di mercoledì da situazioni in campionato molto simili: i lusitani sono secondi in Primeira Liga a -7 dallo Sporting Lisbona capolista, mentre i piemontesi, come detto sopra, sono terzi a -8 dalla vetta della classifica guidata dall’Inter.

Entrambe le compagini credono ancora nel titolo nazionale, ma è chiaro come il raggiungimento di tale obiettivo sia attualmente di difficile realizzazione. In questo contesto la Champions League diventa quindi il palcoscenico giusto per rilanciare le proprie ambizioni e per ritrovare quella voglia di fare bene che possa spingere a fare la differenza anche entro i propri confini nazionali.

La Juventus, come detto poc’anzi, parte favorita, pertanto consigliamo il 2 fisso quotato 2.05 agli scommettitori che non amano rischiare più di tanto. A quelli che amano il rischio suggeriamo invece l’1 dato a 4.10 e il GG+Over 2.5 a 2.45. Alternative attendibili potrebbero essere infine l’X2 fissato a 1.23 e l’Over 1.5 quotato 1.32.

Pronostico e quote Porto-Juventus, andata ottavi di finale Champions League 17-02-2021.

Pronostico e quote Porto-Juventus, andata ottavi di finale Champions League 17-02-2021: le classiche

1: 4.10

X: 3.15

2: 2.05

Over 2.5: 2.10

Under 2.5: 1.65

GG: 1.83

NG: 1.87

Probabili formazioni Porto-Juventus

Porto (4-4-2) Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

