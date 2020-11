Pronostico e quote Napoli-Roma, 9° giornata Serie A 29-11-2020

Pronostico e quote Napoli-Roma, 9° giornata Serie A: nel posticipo domenicale delle 20:45 gli azzurri di Gennaro Gattuso ospitano al San Paolo i giallorossi di Paulo Fonseca.

Messe in archivio le rispettive vittorie in Europa League contro Rijeka e Cluj, Napoli e Roma si apprestano a sfidarsi in quello che, insieme a Sassuolo-Inter di sabato pomeriggio, è il big match della 9° giornata di campionato in Serie A. I cancelli del San Paolo, che presto verrà intitolato a Diego Armando Maradona, si aprono per ospitare l’incontro tra la sesta e la terza in classifica.

I partenopei, sebbene il un buon passo in avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, non stanno attraversando un buon momento in campionato. Nelle ultime tre partite gli azzurri hanno infatti conquistato solo 3 punti (0-1 al Bologna lo scorso 8 novembre) sui 9 disponibili e le due sconfitte interne consecutive contro Sassuolo e Milan hanno certificato come la squadra di Gennaro Gattuso non sia ancora in grado di fare quel salto di qualità tanto atteso dai tifosi.

Di contro, i giallorossi di Paulo Fonseca arrivano al match di domenica sera con la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League già in tasca e un rendimento che in campionato li ha visti vincere le ultime tre partite disputate (2-0 alla Fiorentina, 1-3 al Genoa e 3-0 al Parma). Una striscia di tre vittorie consecutive che colloca i capitolini al terzo posto in classifica con appena tre punti di ritardo sul Milan capolista. Dzeko, rientrato in gruppo dopo il Coronavirus, Pedro, Mkhitaryan e il resto del gruppo stanno attraversando un momento davvero magico. Un momento che i tifosi sperano possa durare ancora per molto.

Pronostico Quote 2 3.15 Over 2.5 1.50 GG + Over 2.5 1.70

Pronostico e quote Napoli-Roma, 9° giornata Serie A: 2 quotato 3.15 e Over 2.5 quotato 1.50 su Eurobet.

Pronosticare un risultato attendibile per quanto riguarda Napoli-Roma è assai difficile. Gli azzurri giungono da una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre partite, mentre i giallorossi le hanno vinte tutte. Osimhen si è fatto male e Petagna, a parte saper tenere palla, non è un grande goleador. Dzeko è rientrato in gruppo dopo il Coronavirus, ma con Pedro e Mkhitaryan così in forma e un Mayoral che si sta pian piano inserendo, il bosniaco può prendersi anche un mese di riposo.

Tutti elementi questi che, esaminati in maniera generalizzata, inducono a pensare come i capitolini partano nettamente favoriti per l’incontro di domenica sera. E in effetti la squadra di Fonseca sta sicuramente meglio di quella di Gattuso che nelle ultime uscite si è mostrata lenta e macchinosa. Il pronostico “attendibile” che quindi vogliamo proporre è il GG (entrambe le squadre a segno) quotato 1.45. A chi ama azzardare suggeriamo invece il 2 quotato 3.15 o l’X fissato a 3.70.

Pronostici e quote Napoli-Roma, 9° giornata Serie A 29-11-2020: le classiche

1: 2.15

X: 3.70

2: 3.15

Over 2.5: 1.50

Under 2.5: 2.40

GG: 1.45

NG: 2.55

Probabili formazioni Napoli-Roma

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, Insigne; Mertens.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

