Pronostico e quote Napoli-Juventus, 22° giornata Serie A 13-02-2021

Pronostico e quote Napoli-Juventus: gli azzurri di Gennaro Gattuso ricevono al Diego Armando Maradona i bianconeri di Andrea Pirlo.

Napoli e Juventus tornano ad affrontarsi a distanza di qualche settimana dalla sfida che lo scorso 20 gennaio assegnò la Supercoppa Italiana ai bianconeri che trionfarono, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Quella di domani invece, in attesa di capire quando si disputerà la sfida dello Stadium non andata in scena lo scorso ottobre, mette in palio punti pesantissimi per zona Champions e scudetto.

Per i partenopei, eliminati dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini è l’occasione per restare attaccati al treno delle prime 4 posizioni, per i torinesi invece, una vittoria vorrebbe dire portarsi momentaneamente a ‘-2 dall’Inter e -4 dal Milan. Gennaro Gattuso non può più sbagliare visto che la sua panchina è praticamente appesa ad un filo; un altro risultato negativo potrebbe infatti dire esonero per il tecnico calabrese che verrebbe sostituito da uno tra Rafa Benitez, Walter Mazzarri e Luciano Spalletti.

Dal canto suo anche Anche Pirlo non può certo concedersi rilassamenti poiché se da un lato v’è una finale di Coppa Italia conquistata con merito ai danni dell’Inter dell’ex Antonio Conte, dall’altro v’è una situazione in campionato che vede attualmente la Vecchia Signora al 3° posto con rispettivamente 5 e 7 punti in meno di nerazzurri e Milan. A Cristiano Ronaldo e compagni un successo serve quindi come il pane.

Pronostico e quote Napoli-Juventus, 22° giornata Serie A 13-02-2021

Pronostico Quote 1 3.75 2 2.00 Over 2.5 1.80

Pronostico e quote Napoli-Juventus: 1 quotato 3.75 e 2 quotato 2.00 su Eurobet.

Napoli e Juventus arrivano all’appuntamento del Maradona con due stati d’animo completamente diversi: gli azzurri hanno detto addio alla Coppa Italia dopo la sconfitta con l’Atalanta, mentre i bianconeri hanno guadagnato la finale grazie allo 0-0 con l’Inter che, in virtù dell’1-2 di San Siro di una settimana fa, ha permesso loro di raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione in programma il prossimo 19 maggio.

Guardando i valori delle due rose, il match si preannuncerebbe equilibrato, ma visti i risultati altalenanti dei partenopei viene difficile immaginare che questi possano fare risultato contro un gruppo che, al contrario, si sta rivelando sempre più solido e difficile da battere. I piemontesi non perdono infatti dal 17 gennaio (Inter-Juventus 2-0) e sono tuttora la migliore difesa del campionato con appena 18 gol subiti in 20 partite giocate. Ai ragazzi del patron De Laurentiis servirà una prova gagliarda per avere la meglio su quelli del presidente Agnelli.

Consigliamo il 2 fisso dato a 2.00 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece l’1 quotato 3.75. Il GG fissato a 1.68 e l’Over 2.5 quotato 1.80 potrebbero essere delle valide alternative.

Pronostico e quote Napoli-Juventus, 22° giornata Serie A 13-02-2021.

Pronostico e quote Napoli-Juventus, 22° giornata Serie A 13-02-2021: le classiche

1: 3.75

X: 3.50

2: 2.00

Over 2.5: 1.80

Under 2.5: 1.90

GG: 1.68

NG: 2.05

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Morata, Ronaldo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

