Pronostico e quote Milan-Juventus, 16° giornata Serie A 06-01-2021

Pronostico e quote Milan-Juventus, 16° giornata Serie A 06-01-2021: i rossoneri di Stefano Pioli ospitano i bianconeri di Andrea Pirlo. Si gioca a San Siro con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Archiviate le rispettive vittorie contro Benevento e Udinese, Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia nell’attesissimo posticipo serale della 16° giornata di campionato in Serie A. Nel giorno della befana, i rossoneri di Stefano Pioli saranno chiamati ad un impegno molto difficile contro una squadra, quella juventina, che dopo aver chiuso male il 2020, è pronta a rilanciarsi nella corsa scudetto che al momento vede protagoniste, più delle altre, proprio i meneghini e i cugini dell’Inter.

I bianconeri hanno dimostrato grande compattezza nella sfida contro l’Udinese e i quattro gol rifilati ai friulani hanno permesso alla squadra di Andrea Pirlo di salire al quinto posto in classifica, a -1 dal Napoli di Gennaro Gattuso. Cristiano Ronaldo, grazie all’ennesima doppietta della sua carriera, è salito in cima alla classifica cannonieri del campionato a quota 14 reti, staccando di rispettivamente 2 e 4 lunghezze Lukaku, Immobile e Ibrahimovic che molto probabilmente non prenderà parte al match di mercoledì sera a causa dei soliti problemi muscolari che lo tormentano ormai da un mese e mezzo.

Il Diavolo, dal canto suo, giunge all’appuntamento con la Vecchia Signora con una striscia di 27 risultati utili consecutivi ed una sconfitta che manca addirittura dall’8 marzo dell’anno scorso: Milan-Genoa 1-2. Di questa strabiliante serie di vittorie e pareggi fa parte ovviamente anche il fantastico successo casalingo ottenuto in rimonta il 7 luglio 2020 quando le reti di Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic permisero ai milanesi di ribaltare l’iniziale doppio vantaggio dei torinesi ad opera di Rabiot e Cristiano Ronaldo.

Pronostico e quote Milan-Juventus, 16° giornata Serie A

Pronstico Quote 2 2.35 Over 2.5 1.68 GG + Over 2.5 1.90

Pronostico e quote Milan-Juventus: 2 quotato 2.35 e Over 2.5 quotato 1.68 su Eurobet.

Fornire un pronostico quanto mai attendibile su Milan-Juventus è cosa davvero difficile. Rossoneri e bianconeri giungono infatti al match dell’Epifania dopo le rispettive vittorie contro Benevento e Udinese che hanno fatto vedere due squadre in salute vogliose di confermarsi ad alti livelli. La squadra di Stefano Pioli, esclusa la sconfitta in Europa League contro il Lille, non perde da quasi un anno, mentre quella di Andrea Pirlo, dopo la cocente sconfitta prenatalizia contro la Fiorentina, ha saputo rialzare la china battendo nettamente la modesta squadra di Luca Gotti.

La Vecchia Signora è notevolmente in ritardo rispetto all’anno scorso e i 10 punti che la separano dal 1° posto dei meneghini ne sono la conferma. Cristiano Ronaldo e compagni hanno bisogno di ritrovare quella cattiveria agonistica che non sempre è venuta fuori in questa prima parte di stagione. Una cattiveria che al Milan non è mai mancata invece. Il Diavolo infatti è squadra cinica e spietata che, aiutata anche un po’ dalla fortuna, non ha sbagliato nulla fin qui.

Le quote Eurobet danno favorita alla vittoria la Juventus, ma con 27 risultati utili consecutivi sul groppone come si fa a non puntare sul Milan? Noi consigliamo l’1 fissato a 3.20, al quale associamo anche un più “sicuro” GG quotato 1.55. Agli scommettitori più arditi, sulla scia del 4-2 della stagione passata, suggeriamo invece il 2HT + Over 1.5HT dato a 6.00.

Pronostico e quote Milan-Juventus, 16° giornata Serie A 06-01-2021.

Pronostico e quote Milan-Juventus: le classiche

1: 3.20

X: 3.30

2: 2.35

Over 2.5: 1.68

Under 2.5: 2.05

GG: 1.55

NG: 2.30

Probabili formazioni Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

