Pronostico e quote Lazio-Juventus 7° giornata Serie A 08-11-2020

Pronostico e quote Lazio-Juventus: insieme ad Atalanta-Inter, in programma domenica alle 15:00, quello tra biancocelesti e bianconeri è sicuramente il big match della 7° giornata di campionato in Serie A. Si gioca domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

Messe in archivio le rispettive sfide di Champions League che le hanno viste pareggiare e vincere rispettivamente contro Zenit San Pietroburgo e Ferencvaros, Lazio e Juventus si affrontano in quello che, insieme ad Atalanta-Inter, è sicuramente il match più interessante della 7° giornata di campionato in Serie A.

Da un lato vi sono i biancocelesti di Simone Inzaghi che giungono all’appuntamento di domenica con una striscia positiva di due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Bologna (2-1) e Torino (3-4). Dall’altro vi sono i bianconeri di Andrea Pirlo che, dopo aver pareggiato per 1-1 contro Crotone e Verona, hanno rialzato la testa rifilando un sonoro 1 a 4 al malcapitato Spezia di Vincenzo Italiano nell’ultimo turno di Serie A.

Proprio contro i liguri si è rivisto in campo anche Cristiano Ronaldo che, rientrato in gruppo dopo lo stop causato dalla positività al Coronavirus, ha fatto vedere, con una doppietta, come la quarantena non gli abbia tolto la voglia di essere decisivo. In Champions League, contro i modesti ungheresi del Ferencvaros, CR7 non ha segnato, ma è chiaro come con lui in campo sia tutta un’altra storia.

La sfida dell’Olimpico sarà inoltre anche l’occasione, per Alvaro Morata, di far vedere come l’appellativo “bomber di scorta” non sia adducibile alle sue qualità. Lo spagnolo ha segnato già 6 gol in stagione fin qui (2 in campionato e 4 in Champions League) e sicuramente non ha voglia di fermarsi. Di contro una Lazio che non sa ancora se potrà contare sul suo bomber, Ciro Immobile.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Pronostico e migliori quote Lazio-Juventus, 7° giornata Serie A 08-11-2020

Pronostico Quota 1 3.55 X 3.70 2 2.00

Pronostico Lazio-Juventus: 1 quotato a 3.55, X a 3.70, 2 a 2.00 su Eurobet.it

Dare un pronostico attendibile sulla sfida tra laziali e piemontesi è quanto mai difficile. Entrambe le formazioni stanno infatti attraversando un buon momento di forma. Tuttavia il noto bookmaker Eurobet dà per favorita alla vittoria la Juventus di Andrea Pirlo che con Cristiano Ronaldo e un Morata così in forma ha sicuramente tutte le carte in regola per sbancare l’Olimpico. Il segno 2 è quotato 2.00.

La Lazio invece, che scenderà in campo con i favori del pronostico che le remano contro, dovrà rinunciare, molto probabilmente, ad Immobile, Leiva e Strakosha. I primi due rappresentano assenze pesantissime proprio nei reparti in cui Inzaghi ha meno sostituti all’altezza del campano e del brasiliano, mentre Reina, in porta, non dovrebbe far rimpiangere il titolare albanese. Il segno 1 viene dato a 3.00.

Segno X quotato 3.70.

Per gli amanti delle scommesse più ricercate, una giocata che potrebbe indurre in tentazione è quella riguardante l’eventualità in cui entrambe le squadre vadano a segno almeno due volte. A tale giocata Eurobet fissa la quota a 4.40. Molto accattivante, ma sicuramente meno probabile, l’Under 1.5 quotato 4.35.

Pronostico e quote Lazio-Juventus, 7° giornata Serie A 08-11-2020.

Pronostico e quote Lazio-Juventus, 7° giornata Serie A 08-11-2020: le classiche

1: 3.55

X: 3.70

2: 2.00

Over 2.5: 1.60

Under 2.5: 2.20

GG. 1.60

NG: 2.30

Probabili formazioni Lazio-Juventus, 7° giornata Serie A 08-11-2020

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le sfide di campionato, i precedenti tra Lazio e Juventus sono complessivamente 152 con un un bilancio che sorride largamente ai bianconeri che guidano la contesa con 82 vittorie a fronte delle 34 dei biancocelesti. 33 i pareggi. 271 i gol messi a segno dai bianconeri, 167 quelli messi a referto dai biancocelesti. L’ultimo precedente in generale tra le due formazioni risale al 20 luglio scorso: Juventus-Lazio 2-1. L’ultima sfida all’Olimpico è invece del 7 dicembre 2019: Lazio-Juventus 3-1. Di 11 mesi prima l’ultima affermazione in trasferta della Vecchia Signora: 1-2 il 27 gennaio 2019. L’ultimo pareggio in terra laziale, nonché l’ultimo in generale, risale infine all’1-1 del 25 gennaio 2014.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS