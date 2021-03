Pronostico e quote Juventus-Spezia, 25° giornata Serie A 02-03-2021

Pronostico e quote Juventus-Spezia: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i liguri di Vincenzo Italiano.

Il pareggio contro l’Hellas Verona di Ivan Juric ha rallentano la corsa scudetto della Juventus di Andrea Pirlo che, sebbene debba recuperare ancora la sfida di campionato col Napoli programmata per il prossimo 17 marzo, si trova attualmente a -10 dal primo posto dell’Inter che, salvo suicidi, dovrebbe confermarsi in cima alla classifica fino a maggio. I nerazzurri, a differenza dei bianconeri, sono infatti fuori da tutte le coppe e con i soli match di campionato da disputare, è chiaro come per essi la strada verso il titolo sia sicuramente meno tortuosa.

La Vecchia Signora, molto probabilmente, non porterà a casa il suo 10° scudetto di fila, ma vista l’accesa concorrenza per un posto in Champions League (tra 7° e 3° posto ci sono appena 3 punti di differenza) è ovvio come Cristiano Ronaldo e compagni non possano permettersi passi falsi che minino il percorso che porta alla massima competizione europea per club.

Dal canto suo, lo Spezia di Vincenzo Italiano, che domani sera varcherà i cancelli dell’Allianz Stadium, è avversario tanto più debole quanto imprevedibile. Gli spezzini, che hanno ancora bisogno di qualche punto per garantirsi la permanenza in Serie A anche per il prossimo anno, sono infatti compagine da non sottovalutare che quest’anno ha già mietuto vittime importanti (Napoli, Roma e Milan ne sanno qualcosa). Per la Juventus non dovrebbero esserci problemi, ma l’ultima parola spetta sempre al campo.

Pronostico Quote 1 1.23 Over 2.5 1.45 GG + Over 2.5 2.35

Pronostico e quote Juventus-Spezia: 1 quotato 1.23 e Over 2.5 quotato 1.45 su Eurobet.

Come detto sopra, lo Spezia è avversario sicuramente più debole della Juventus che, almeno sulla carta, non dovrebbe avere problemi contro la pur ottima squadra di Vincenzo Italiano che, reduce dal rocambolesco pareggio col Parma, si trova attualmente a +7 sulla zona retrocessione. Gli spezzini hanno tutte le carte in regola per salvarsi tranquillamente, ma pensare di vincere, o anche solo di pareggiare, in terra piemontese è cosa assai difficile.

Pertanto, senza girarci intorno ulteriormente, suggeriamo l’1 fisso quotato 1.23 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi, sulla scia dell’1-4 dell’andata, suggeriamo invece il GG+Over 2.5 fissato a 2.35. Valida alternativa potrebbe essere il GG quotato 2.05.

Pronostico e quote Juventus-Spezia 25° giornata Serie A 02-03-2021: le classiche

1: 1.23

X: 6.50

2: 12.00

Over 2.5: 1.45

Under 2.5: 2.55

GG: 2.05

NG: 1.68

Probabili formazioni Juventus-Spezia

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

