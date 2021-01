Pronostico e quote Juventus-Spal, quarti di finale Coppa Italia 27-01-2021

Pronostico e quote Juventus-Spal: mercoledì sera alle 20:45 i bianconeri di Andrea Pirlo ricevono all’Allianz Stadium i biancoazzurri di Pasquale Marino per i quarti di finale di Coppa Italia.

La vittoria sul Bologna, complici il pareggio dell’Inter e la sconfitta del Milan, ha permesso alla Juventus di Andrea Pirlo di rosicchiare qualche punto sulle prime due posizioni che distano attualmente 5 e 7 lunghezze. I bianconeri hanno davanti anche la Roma, ma devono recuperare ancora la sfida col Napoli non andata in scena lo scorso ottobre. Tradotto: la Vecchia Signora è potenzialmente 3^ con due punti di vantaggio sui giallorossi e solo 2 e 4 in meno delle due milanesi.

L’obiettivo imminente si chiama però Spal che giunge all’appuntamento dell’Allianz Stadium con poco da perdere e tanto da guadagnare. I ferraresi infatti sono l’unica squadra di Serie B ancora in corsa in Coppa Italia e, dopo aver eliminato il Sassuolo agli ottavi, vogliono fare bella figura anche al cospetto di una squadra sicuramente più forte qual è la Juventus. Sulla carta non dovrebbe esserci partita vista l’enorme differenza che intercorre a livello tecnico tra le due squadre, ma come siamo soliti dire, l’ultima parola spetta sempre al campo.

Pronostico Quote 1 1.18 Over 2.5 1.55 GG 2.30

Pronostico e quote Juventus-Spal: 1 quotato 1.18 e Over 2.5 quotato 1.55 su Eurobet

Inutile dilungarsi molto: la Juventus è nettamente più forte della Spal e, salvo clamorosi scivoloni, non dovrebbe avere problemi contro la squadra di Pasquale Marino che occupa attualmente la 4° posizione in Serie B. I pronostici pendono chiaramente a favore dei bianconeri la cui vittoria (segno 1) è quotata appena 1.18. Agli scommettitori che non amano il rischio consigliamo quindi la vittoria delle zebre o, in alternativa, un “tranquillo” Over 2.5 fissato a 1.55. A quelli più arditi suggeriamo invece il GG quotato 2.30.

Pronostico e quote Juventus-Spal, quarti di finale Coppa Italia 27-01-2021: le classiche

1: 1.18

X: 7.15

2: 15.00

Over 2.5: 1.55

Under 2.5: 2.30

GG: 2.30

NG: 1.55

Probabili formazioni Juventus-Spal

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS