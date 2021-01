Pronostico e quote Juventus-Sassuolo, 17° giornata Serie A 10-01-2021

Pronostico e quote Juventus-Sassuolo: reduci da due vittorie consecutive, i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano all’Allianz Stadium i neroverdi di Roberto De Zerbi.

Dopo aver chiuso male il 2020 con la pesante sconfitta interna con la Fiorentina di Cesare Prandelli, la Juventus di Andrea Pirlo ha saputo subito rialzare la china iniziando il 2021 con due nette vittorie contro Udinese e Milan che hanno certificato come la squadra bianconera sia ancora in corsa per lo scudetto. I punti che separano la Vecchia Signora dal 1° posto sono ancora tanti (7), ma i 7 gol segnati nelle ultime due uscite (4 ai friulani e 3 ai rossoneri) hanno mostrato una squadra in salute che, sebbene ancora un po’ lenta a centrocampo, non muore davvero mai.

Paulo Dybala, complice anche l’assenza di Morata, ha ritrovato quella fantasia e voglia di osare che non si vedevano da un po’ e Federico Chiesa sta pian piano assimilando le idee del suo allenatore. Cristiano Ronaldo poi, per quanto superfluo sia sottolinearlo, è il leader indiscusso del gruppo che guida la classifica marcatori del campionato con 14 gol segnati in 16 presenze. Con il Milan non si è visto, ma CR7 si sa, è un giocatore che può risolvere una partita anche da solo; il suo valore e la sua utilità non sono in discussione.

Per quanto riguarda il Sassuolo invece, i neroverdi, dopo aver preso 5 sberle in quel di Bergamo nella prima del 2021, hanno riattaccato la corrente battendo 2-1 il Genoa di Davide Ballardini nel giorno dell’Epifania. Berardi e compagni occupano attualmente il 5° posto in classifica, a -1 proprio dai bianconeri, ai quali proveranno a soffiare la zona Champions in un match che, sulla scia dei due pareggi della passata stagione (2-2 allo Stadium e 3-3 al Mapei), si preannuncia avvincente. Gli emiliani non hanno mai vinto in terra piemontese; quella di domenica sarà la volta buona? Al campo l’ardua sentenza.

Pronostico Quote 1 1.35 Over 2.5 1.45 GG + Over 2.5 2.05

Pronostico e quote Juventus-Sassuolo: 1 quotato 1.35 e Over 2.5 quotato 1.45 su Eurobet.

Come detto sopra, Juventus e Sassuolo sono separate in classifica da appena 1 punto. I bianconeri sono quarti con 30 punti, i neroverdi invece quinti con 29. Elementi, questi, che fanno comprendere come il match di domenica sera sia difficile da pronosticare. Gli uomini di Andrea Pirlo giungono al match con gli emiliani dopo le vittorie contro Udinese e Milan, mentre quelli di De Zerbi hanno perso con l‘Atalanta prima di battere il Genoa 2 giorni fa.

La Juventus, sulla carta, è nettamente più forte del Sassuolo che, con le big del campionato, non ha avuto finora molta fortuna. Infatti, fatta eccezione per la vittoria sul Napoli e il pareggio risicato con la Roma, Caputo e soci hanno perso malamente contro Inter, Milan e Atalanta. E se a tutto questo aggiungiamo che il Sasôl, da quando milita in Serie A (stagione 2013-2014) ha battuto Madama solo in un’occasione (1-0 al Mapei Stadium il 28 ottobre 2015), allora viene facile comprendere come l’ago della bilancia penda tutto a favore della squadra del presidente Agnelli.

Pertanto, noi consigliamo l’1 fisso quotato 1.35 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece l’X2+Mutigol 1-3 fissato a 5.25.

Pronostico e quote Juventus-Sassuolo, 17° giornata Serie A 10-01-2021: le classiche

1: 1.35

X: 5.50

2: 8.75

Over 2.5: 1.45

Under 2.5: 2.55

GG: 1.80

NG: 1.90

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

