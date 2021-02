Pronostico e quote Juventus-Roma, 21° giornata Serie A 06-02-2021

Pronostico e quote Juventus-Roma: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano all’Allianz Stadium i giallorossi di Paulo Fonseca.

Con la vittoria conquistata a San Siro martedì sera contro l‘Inter di Antonio Conte, è salita a 5 la striscia di vittorie consecutive della Juventus di Andrea Pirlo che dalla sconfitta del 17 gennaio, proprio contro i nerazzurri, ha battuto in fila Napoli (Supercoppa Italiana), Bologna (campionato), Spal (quarti di finale di Coppa Italia), Sampdoria (campionato) e appunto Inter due giorni fa.

La Vecchia Signora è in forma e nello scudetto ci crede ancora. Il Milan dista attualmente 7 lunghezze, ma il campionato è ancora lungo e tempo per fare bene ce n’è ancora. Il tour de force iniziato mercoledì metterà a dura prova la tenuta atletica e mentale di Cristiano Ronaldo e compagni che sabato affronteranno la Roma, poi l’Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, quindi il Napoli in campionato e infine il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Un insieme di partite che diranno sicuramente molto sulla stagione della società del presidente Agnelli che spera in una vittoria, sabato pomeriggio, contro la Roma di Paulo Fonseca che dopo aver “fatto pace” e reintegrato in gruppo Edin Dzeko, punta a conquistare il terzo successo consecutivo, dopo quelli su Spezia e Verona, che porterebbe momentaneamente i giallorossi a -1 dal 2° posto e a -3 dal 1°.

Pronostico Quote 1 1.75 2 4.20 Over 2.5 1.52

Pronostico e quote Juventus-Roma: 1 quotato 1.75 e Over 2.5 quotato 1.52 su Eurobet

Pronosticare Juventus-Roma non è facile. I bianconeri fin qui hanno dimostrato di essere squadra forte e grintosa che punta indubbiamente allo scudetto, ma con qualche battuta d’arresto di troppo che ha rallentato la corsa al 1° posto. Basti vedere i pareggi con Crotone e Benevento o la sconfitta interna con la Fiorentina per capire che qualcosa, rispetto agli altri anni, è cambiato.

Di non diverso avviso sono i giallorossi che, sebbene terzi in graduatoria ad appena -6 dal Milan capolista, peccano di quella continuità di rendimento che servirebbe per fare il tanto agognato salto di qualità. Pertanto, tornando al pronostico, non vogliamo sbilanciarci più di tanto. Consigliamo il GG quotato 1.55 a chi non ama rischiare. A chi invece preferisce azzardare un po’ di più suggeriamo l’Over 1.5 1T quotato 2.30 con, in alternativa, il GG 1T fissato a 3.60.

Pronostico e quote Juventus-Roma, 21° giornata Serie A 06-02-2021: le classiche

Probabili formazioni Juventus-Roma

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral.



