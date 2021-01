Pronostico e quote Juventus-Genoa, ottavi di finale Coppa Italia 13-01-2021

Pronostico e quote Juventus-Genoa: tra martedì e giovedì torna in campo la Coppa Italia con le sfide degli ottavi di finale. All’Allianz Stadium, i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i rossoblu di Davide Ballardini.

Messa in cassaforte la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Udinese e Milan, la Juventus di Andrea Pirlo è pronta ad ospitare, all’Allianz Stadium, il Genoa di Davide Ballardini negli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver battuto quasi immeritatamente il Sassuolo di Roberto De Zerbi, si rituffano nella coppa nazionale che l’anno scorso li vide uscire uscire sconfitti in finale contro il Napoli di Gennaro Gattuso e che non li vede trionfare dalla stagione 2017-2018.

La Vecchia Signora punta fortemente alla Coppa Italia e il primo ostacolo da superare per arrivare alla finale del 19 maggio è il Grifone del patron Preziosi che con l’arrivo in panchina di Ballardini, al posto dell’esonerato Maran, sembra aver trovato più equilibrio e compattezza. I genovesi infatti, da quando il tecnico ravennate è tornato all’ombra rossoblu della Lanterna, hanno conquistato 2 vittorie (contro Spezia e Bologna), 1 pareggio (contro la Lazio) e 1 sconfitta (contro il Sassuolo), che hanno permesso loro di tirarsi fuori, seppur di poco, dalla zona retrocessione.

Probabilmente è ancora presto per dirlo, ma se la cura Ballardini dovesse durare fino alla fine del campionato, allora il Genoa non dovrebbe avere alcun problema a salvarsi. Una salvezza che passerà ovviamente anche dai gol di Mattia Destro che, in poche partite, è già arrivato a quota 6 gol in stagione (non gli accadeva dalla stagione 2017-2018) divenendo il capocannoniere della squadra. Le premesse per fare bene ci sono tutte, ora la parola spetta al campo.

Pronostico Quote 1 1.27 Over 2.5 1.50 X2 +GG 5.75

Pronostico e quote Juventus-Genoa: 1 quotato 1.27 e Over 2.5 quotato 1.50 su Eurobet.

Il 4° posto in classifica dei bianconeri e il quart’ultimo dei rossoblu spiega perfettamente il divario tecnico che intercorre tra le due formazioni. La squadra di Andrea Pirlo, seppur con un centrocampo molto più lento e macchinoso rispetto agli anni passati, resta ancora la squadra da battere. Cristiano Ronaldo e compagni infatti, dopo aver chiuso malamente il 2020, hanno subito riattaccato la spina battendo in ordine Udinese, Milan e Sassuolo.

Una striscia di 3 vittorie consecutive che colloca i torinesi al 4° posto in classifica alle spalle di Milan, Inter e Roma. Il Derby d’Italia con i nerazzurri è alle porte, ma prima bisogna battere il Genoa per garantirsi il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, quindi consigliamo il classico 1 fisso quotato 1.27 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece il difficile, ma non per questo impossibile, 1HT+Over 1.5 HT fissato a 2.95.

Pronostico e quote Juventus-Genoa: le classiche

1: 1.27

X: 5.80

2: 9.80

Over 2.5: 1.50

Under 2.5: 2.40

GG: 2.00

NG: 1.72

Probabili formazioni Juventus-Genoa

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Ronaldo.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Zajc, Scamacca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

