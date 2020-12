Pronostico e quote Juventus-Fiorentina, 14° giornata Serie A 22-12-2020

Pronostico e quote Juventus-Fiorentina: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i viola di Cesare Prandelli.

Messa in archivio la sonora vittoria di Parma, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad ospitare, nell’ultima gara dell’anno valevole per la 14° giornata di campionato in Serie A, la Fiorentina di Cesare Prandelli reduce da due 1-1 consecutivi contro Sassuolo e Verona. Sfida sentitissima tra due nobili del nostro calcio che però si presentano all’appuntamento di domani con obiettivi e stati d’animo ben diversi.

La Vecchia Signora infatti vuole dare giusto seguito all’ottima prestazione sfoderata contro gli uomini di Liverani in cui si è vista finalmente una squadra capace di imporre il proprio gioco all’avversario e di trovare la via del gol senza problemi.

Cristiano Ronaldo, con la doppietta di sabato sera, è salito al comando della classifica cannonieri con 12 gol davanti a Lukaku (11) e Ibrahimovic (10) e non ha alcuna intenzione di fermarsi neanche contro i fiorentini che invece giungono al match di domani sera con una classifica a dir poco pessima che li vede relegati al quintultimo posto con appena 11 punti conquistati in 13 partite e una zona retrocessione che dista appena 4 punti. L’esonero di Iachini e l’arrivo di Prandelli non hanno sortito, almeno finora, gli effetti sperati e il gruppo fatica vistosamente a trovare una vera e propria identità di gioco; è forse l’ora di una rivoluzione dalle parti di Firenze?

Pronostico Quote 1 1.35 Over 2.5 1.57 GG + Over 2.5 2.25

Pronostico e quote Juventus-Fiorentina: 1 quotato 1.35 e Over 2.5 quotato 1.57 su Eurobet

Juventus-Fiorentina è match dal pronostico scontato. I bianconeri, contro il Parma, non solo hanno giocato bene, ma hanno messo in mostra un’ottima vena realizzativa che, eccezion fatta per le sfide contro Sampdoria (1° giornata di campionato) e Barcellona (ultima giornata della fase a gironi di Champions League), non si era mai vista quest’anno. Il gruppo sta man mano assimilando le idee di Andrea Pirlo e i risultati si vedono. Se Cristiano Ronaldo è una macchina da gol irrefrenabile, Morata è un centravanti atipico che si sta rivelando sempre di più indispensabile per per il tecnico bresciano che può sorridere a 32 denti pensando anche ai giovani di qualità a sua disposizione come Chiesa, McKennie e Kulusevski.

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Come detto poc’anzi infatti la Fiorentina ha conquistato appena 11 punti in 13 partite di campionato e i 3 punti mancano addirittura dal 3-2 all’Udinese dello scorso 25 ottobre (5° giornata). Prandelli, riaccolto come un eroe a Firenze al momento del suo arrivo, non è stato ancora in grado di risollevare una squadra che sembra aver smarrito definitivamente quell’identità che, solo pochi anni fa, la vedeva nelle zone nobili del calcio italiano.

Consigliamo quindi l’1 secco (1.35) agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece, sulla scia di quanto visto contro il Parma, l’1+Over 3.5 fissato a 2.85.

Pronostico e quote Juventus-Fiorentina: le classiche

1: 1.35

X: 5.00

2: 8.00

Over 2.5: 1.57

Under 2.5: 2.25

GG: 1.90

NG: 1.80

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

