Pronostico e quote Juventus-Ferencvaros, 4° giornata Girone G Champions League 24-11-2020

Pronostico e quote Juventus-Ferencvaros: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, nella 4° giornata della fase gironi di Champions League, gli ungheresi di Serhij Rebrov. Il fischio d’inizio della sfida è fissato alle 21:00.

Pronostico e quote Juventus-Ferencvaros, 4° giornata girone G – Champions League 2020-2021.

Neanche il tempo di mettere in archivio la bella vittoria di ieri sera sul Cagliari, che un altro impegno si presenta subito all’orizzonte per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri infatti, dopodomani, ospiteranno all’Allianz Stadium gli ungheresi del Ferencvaros in quella che è la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le due compagini, inserite nel girone G insieme a Barcellona e Dinamo Kiev, tornano ad affrontarsi a distanza di tre settimane dalla sfida di andata che vide la Vecchia Signora trionfare 1-4 in quel di Budapest grazie ai gol di Morata (doppietta) e Dybala e all’autogol di Dvali.

In caso di vittoria, Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero archiviare con due giornate d’anticipo il passaggio agli ottavi di finale. Infatti, qualora il Barcellona battesse o bloccasse sul pareggio la Dinamo Kiev, i punti di vantaggio sugli ucraini sarebbero rispettivamente 8 o 7 e con sole due partite da giocare l’unico obiettivo da seguire sarebbe quello di soffiare il primo posto ai blaugrana. Ovviamente l’ultima parola spetta sempre al campo, ma crediamo comunque che gli uomini di Koeman e quelli di Pirlo siano in grado di portare a casa la qualificazione matematica agli ottavi già martedì sera.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Visita il sito Eurobet.it per i dettagli

Pronostico e migliori quote Juventus-Ferencvaros

Pronostico Quote 1 1.08 GG + Over 2.5 2.90 Over 2.5 1.32

Pronostico Juventus-Ferencvaros: 1 quotato 1.08 e Over 2.5 quotato 1.32 su Eurobet.

Il pronostico di Juventus-Ferencvaros è pressoché scontato: i bianconeri sono più forti degli ungheresi in ogni zona del campo e l’1-4 dell’andata lo certifica. Salvo qualche distrazione infatti, la squadra di Andrea Pirlo non ha mai messo in discussione il risultato, con il gol della bandiera di Boli che è arrivato nel finale a causa di un intervento non proprio perfetto di Szczesny. Martedì sera non ci saranno gli infortunati Bonucci e Chiellini, che saranno sostituiti da De Ligt e Demiral, ma nonostante questo la Vecchia Signora non dovrebbe avere problemi a portare a casa la vittoria.

Il segno 1 è quotato appena 1.08, mentre il 2 addirittura 30.00. Segno X fissato invece a 10.50. Gli scommettitori più arditi potrebbero puntare su un risultato fisso: il 4-1, ad esempio, è quotato 15.00.

Pronostico e quote Juventus-Ferencvaros: le classiche

1: 1.08

X: 10.50

2: 30.00

Over 2.5: 1.32

Under 2.5: 3.10

GG: 2.65

NG: 1.42

Probabili formazioni Juventus-Ferencvaros

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS