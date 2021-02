Pronostico e quote Juventus-Crotone, 23° giornata Serie A 22-02-2021

Pronostico e quote Juventus-Crotone: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i rossoblu di di Giovanni Stroppa.

Digerita l’amara sconfitta di mercoledì sera in casa del Porto di Sergio Conceição e in attesa della gara di ritorno in programma a Torino il prossimo 9 marzo, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad ospitare, nel Monday Night della 23° giornata di campionato in Serie A, il desolato Crotone di Giovanni Stroppa, ultimo in classifica. I bianconeri, reduci dalla cocente sconfitta di una settimana fa in casa del Napoli hanno l’obbligo di rialzare subito la testa per non veder allontanarsi il primo posto che, in attesa di Milan-Inter di domani pomeriggio, dista attualmente 8 lunghezze.

La sfida d’andata dello Scida terminò 1-1 con i crotonesi che proprio grazie al pareggio con i piemontesi conquistarono il primo punto del loro campionato. L’obiettivo della Vecchia Signora è ovviamente quello di conquistare l’intera posta in palio contro un avversario che, seppur alla ricerca disperata di punti, non può e non deve uscire dallo Stadium con un risultato positivo.

I pitagorici, dal canto loro, non contano di fare punti in terra juventina, ma certo proveranno a fare bella figura al cospetto di una squadra sicuramente più forte, ma già bloccata sul pari un girone fa. L’intento, quindi, è quello di non subire imbarcate come accaduto in occasione delle sfide con Inter (6-2) e Milan (4-0). Parola al campo.

Pronostico Quote 1 1.16 Over 2.5 1.45 GG+Over 2.5 2.65

Pronostico e quote Juventus-Crotone: 1 quotato 1.16 e Over 2.5 quotato 1.45 su Eurobet.

Su Juventus-Crotone non c’è molto da dire. I bianconeri sono nettamente più forti dei rossoblù e, sebbene la squadra di Andrea Pirlo manchi ancora di una manovra anche solo lontanamente definibile “gioco”, non dovrebbero avere problemi contro la modesta squadra di Giovanni Stroppa. Pertanto, senza girarci troppo intorno, suggeriamo il classico 1 fissato a 1.16 a chi non vuole rischiare. A chi invece ama azzardare un po’ di più suggeriamo il GG+Over 2.5 quotato 2.65. Alterative attendibili potrebbero essere l’Over 2.5 dato a 1.45 e il NG a 1.52.

1: 1.16

X: 7.85

2: 16.00

Over 2.5: 1.45

Under 2.5: 2.55

GG: 2.35

NG: 1.52

Probabili formazioni Juventus-Crotone

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Di Carmine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

