Pronostico e quote Juventus-Bologna, 19° giornata Serie A 24-01-2021.

Pronostico e quote Juventus-Bologna: nel lunch match della 19° giornata, i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i rossoblù di Sinisa Mihajlović.

Messa in cassaforte la 9° Supercoppa Italiana della sua storia, la Juventus di Andrea Pirlo, caricata dalla vittoria contro il Napoli, apre i cancelli dell’Allianz Stadium, per la gara dell’ora di pranzo della 19° giornata (ultima del girone d’andata) al Bologna di Sinisa Mihajlović che giunge all’appuntamento contro i bianconeri dall’importante vittoria della settimana scorsa contro il Verona di Ivan Juric.

La Vecchia Signora, dopo la disfatta di San Siro per mano dell’Inter di Antonio Conte, punta a ritrovare subito la vittoria per non perdere ulteriore terreno dal primo posto del Milan. Come confermato infatti anche da Cristiano Ronaldo nell’intervista rilasciata al termine della sfida contro il Napoli, la Juventus crede ancora nello scudetto e farà di tutto per conquistarlo. Le zebre, attualmente a -10 dalla vetta, e con la partita di campionato col Napoli ancora da recuperare, hanno l’obbligo di non sbagliare più se davvero vogliono coronare il sogno del 10° titolo consecutivo. Il campionato è ancora lungo, quindi vietato non crederci “fino alla fine”.

Il Bologna, dal canto suo, arriva in terra piemontese con poche velleità. I ragazzi di Mihajlović occupano infatti un tranquillo 12° posto in classifica, a +7 sulla zona retrocessione. La salvezza è chiaramente nelle corde dei felsinei che certo non pensano a fare risultato contro una squadra nettamente più forte. Ad ogni modo, l’ultima parola spetta sempre al campo.

Pronostico Quote 1 1.40 Over 2.5 1.50 X2+Over 1.5 3.65

Pronostico e quote Juventus-Bologna: 1 quotato 1.40 e Over 2.5 quotato 1.50 su Eurobet.

Pronosticare il risultato finale di Juventus-Bologna non è difficile. La differenza di valori in campo è troppo evidente perché Palacio e compagni possano sperare di uscire anche solo con un punto dall’Allianz Stadium. Servirebbe un episodio che condizioni la partita (vedasi Juventus-Fiorentina), ma in assenza di quello è davvero difficile che il Bologna faccia risultato in casa dei bianconeri.

Pertanto, senza perderci in chiacchiere, consigliamo l’1 fisso quotato 1.40 a chi non ama rischiare. A chi piace azzardare suggeriamo invece l’1+GG fissato a 2.65. In alternativa si potrebbe provare anche l’1+Over 1.5 HT dato a 3.35.

Pronostico e quote Juventus-Bologna, 19° giornata Serie A 24-01-2021: le classiche

1: 1.40

X: 5.00

2: 7.60

Over 2.5: 1.50

Under 2.5: 2.40

GG: 1.72

NG: 2.00

Probabili formazioni Juventus-Bologna

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schotuen, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlović

