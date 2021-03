Pronostico e quote Juventus-Benevento, 28° giornata Serie A 21-03-2021

Pronostico e quote Juventus-Benevento: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i giallorossi di Pippo Inzaghi.

L’avventura in Champions delle italiane si è rivelata un disastro con Inter, Juventus, Atalanta e Lazio uscite prematuramente da una competizione che non vede una squadra italiana sul podio più alto da ben 11 anni, vale a dire dal Triplete nerazzurro del 2010. Ci sono ancora Roma e Milan impegnate questa sera in Europa League che, tuttavia, per quanto nobile, non è la Champions. Il calcio italiano ha mostrato ancora una volta tutta la sua inadeguatezza al palcoscenico più importante d’Europa dove squadre come Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint Germain su tutte sono avanti anni luce rispetto ai team più forti del nostro paese.

In Italia viviamo ancora nel “medioevo” ed evidentemente ci sta bene così, altrimenti non si spiegherebbero tali figuracce. Ad ogni modo, non siamo qui per parlare di coppe, ma di campionato; un campionato che, domenica alle 15:00, vedrà la Juventus di Andrea Pirlo impegnata, all’Allianz Stadium, contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

I bianconeri giungono all’appuntamento della 28° giornata da un serie di 4 successi e 1 pareggio nelle ultime 5, mentre i giallorossi, che non vincono dall’1-2 al Cagliari del 6 gennaio (16° giornata), hanno conquistato appena 5 punti (5 pareggi) nelle ultime 11 partite. La zona retrocessione non è più lontanissima per Caprari e compagni (il Cagliari ha solo 4 punti in meno dei beneventani) che commettendo ulteriori passi falsi comprometterebbero ancora di più una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava scontata.

Pronostico Quote 1 1.20 Over 2.5 1.42 GG+Over 2.5 2.35

Pronostico e quote Juventus-Benevento: 1 quotato 1.20 e Over 2.5 quotato 1.42 su Eurobet.

Su Juventus-Benevento non c’è molto da dire. La Vecchia Signora è nettamente più forte e, vista anche la striscia negativa con la quale i sanniti giungono allo Stadium, non dovrebbe essere un problema per i ragazzi di Andrea Pirlo sbarazzarsi del gruppo di Pippo Inzaghi. Consigliamo quindi l‘1 fisso quotato 1.20 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece la combo 1X+ Multigol 2-3 fissata a 2.25. Valida alternativa potrebbe essere l’Over 2.5 dato a 1.42.

Pronostico e quote Juventus-Benevento: le classiche

1: 1.20

X: 6.75

2: 14:00

Over 2.5: 1.42

Under 2.5: 2.65

GG: 2.05

NG: 1.68

Probabili formazioni Juventus-Benevento

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Bernardeschi; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Barba, Tuia, Foulon; Ionita, Viola, Hetemaj; Insigne, Caprari; Gaich.

