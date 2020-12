Pronostico e quote Juventus-Atalanta, 12° giornata Serie A 16-12-2020

Pronostico e quote Juventus-Atalanta, 12° giornata Serie A: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianza Stadium, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Insieme a Napoli-Inter, Juventus-Atalanta è sicuramente il big match della 12° giornata di campionato in Serie A che andrà in scena tra domani e giovedì. Il match dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini è sfida interessantissima tra due squadre che stanno attraversando un discreto momento di forma.

La Vecchia Signora è reduce da 2 vittorie consecutive in campionato, contro Genoa e Torino, a cui va aggiunto il roboante successo in casa del Barcellona nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Un exploit, quello in terra catalana, che ha consegnato ai piemontesi il primo posto nel gruppo G e quindi un sorteggio teoricamente più abbordabile in vista degli ottavi.

Da un’analoga striscia positiva giunge anche la Dea che non ha giocato contro l’Udinese la settimana scorsa a causa del maltempo, ma che è stata in grado di battere l’Ajax alla Johan Cruijff Arena conquistando, per il secondo anno di fila, il passaggio agli ottavi di Champions League. La vittoria di ieri sulla Fiorentina ha quindi rilanciato anche in campionato i bergamaschi che, dopo i passi falsi delle giornate precedenti, si sono riavvicinati alle zone nobili della classifica.

Pronostico Quote 2 3.90 Over 2.5 1.60 GG + Over 2.5 1.85

Pronostico e quote Juventus-Atalanta: 2 quotato 3.90 e Over 2.5 quotato 1.60 su Eurobet.

Juventus-Atalanta è match difficile da pronosticare. Come detto sopra, entrambe le squadre giungono da un buon momento di forma. I bianconeri, seppur ancora un po’ lenti e macchinosi, sembrano aver trovato la quadratura giusta per far girare il tutto alla perfezione, mentre i nerazzurri, con un caso Gomez tutto da capire, hanno rialzato la testa in campionato e conquistato meritatamente il passaggio agli ottavi di Champions League.

La Vecchia Signora non batte la Dea, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, dal 2-0 del 14 marzo 2018 (stagione 2017-2018). Le due successive sfide, datate rispettivamente 19 maggio 2019 (stagione 2018-2019) e 11 luglio 2020 (stagione 2019-2020) sono infatti terminate 1-1 e 2-2. Precedenti che fanno credere in un match in cui entrambe le squadre dovrebbero trovare la via del gol almeno una volta. Pertanto il pronostico che sentiamo di proporre ai più tradizionalisti è il GG quotato 1.55. A chi ama azzardare suggeriamo invece il 2+Over 1.5 fissato a 4.20.

Pronostico e quote Juventus-Atalanta: le classiche

1: 1.90

X: 3.75

2: 3.85

Over 2.5: 1.60

Under 2.5: 2.20

GG: 1.65

NG: 2.30

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Ronaldo, Morata.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Muriel, Zapata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

