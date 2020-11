Pronostico e quote Italia-Polonia, 5° giornata Nations League, 15-11-2020

Pronostico e quote Italia-Polonia: stasera la Nazionale di Roberto Mancini affronta la Polonia di Jerzy Brzęczek nella quinta e penultima giornata del Gruppo 1 – Lega A di Nations League.

La schiacciante vittoria per 4-0 contro la piccola Estonia ha dato fiducia e consapevolezza alla Nazionale di Roberto Mancini che, nonostante le varie assenze dovute al Coronavirus, si è dimostrata squadra forte e compatta anche con le cosiddette seconde linee. L’avversario di stasera, la Polonia di Jerzy Brzęczek, è sicuramente squadra di ben altra caratura rispetto ai modesti estoni, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti.

Le due formazioni sono separate da appena un punto in classifica con i polacchi che guidano il Gruppo 1, davanti a Italia (6) e Olanda (5), con 7 punti. Un distacco minimo che lascia il discorso qualificazione ancora apertissimo. Eccezion fatta per la Bosnia ferma a quota 2 punti, lì in cima tutto può ancora cambiare. Gli Azzurri scenderanno in campo con l’ovvio intento di portare a casa una vittoria che permetterebbe di soffiare il primo posto proprio a Lewandowski e compagni che, dal canto loro, con un successo avrebbero la strada spianata verso la fase finale. L’Italia è ancora imbattuta in questa edizione della Nations League e la Polonia non ha mai vinto nel Bel Paese: elementi, questi, che lasciano ben sperare in un risultato positivo a nostro favore.

Pronostico e migliori quote Italia-Polonia

Pronostico Quote 1 1.77 Gol + Over 2.5 2.50 Over 2.5 2.05

Pronostico Italia-Polonia: 1 quotato 1.77 e Over 2.5 quotato 2.05 su Eurobet

Anche nel caso di Italia-Polonia fornire un pronostico quanto mai attendibile è cosa assai difficile. Le due formazioni fanno delle rispettive difese i loro reparti più solidi. Infatti, se da un lato c’è un’Italia che non ha ancora un vero proprio bomber (Belotti e Immobile faticano parecchio a trovare la via del gol in azzurro), dall’altro c’è una Polonia che, pur disponendo di un centravanti di razza come Lewandowski, non può certo fregiarsi del titolo “irrefrenabile macchina da gol”. Piatek e Milik, fanno certo il loro dovere, ma anche il loro apporto è parecchio limitato.

Quindi sottolineiamo nuovamente la forza dei pacchetti arretrati che da un lato vedranno schierati Bonucci e Acerbi, dall’altro Glik e Bednarek. Di altissimo livello anche i portieri: Donnarumma da una parte, Szczesny dall’altra. Non ci aspettiamo una partita spettacolare visto che nei precedenti più recenti le due formazioni non sono mai andate oltre i due gol totali. Pertanto come giocate “azzardate” proponiamo l’Over 2.5 quotato 2.05 e/o il 2 quotato addirittura 5.00. Per chi volesse invece scommettere sulla vittoria azzurra, l’1 è fissato a 1.77. Segno X quotato 3.50.

Pronostico e quote Italia-Polonia: le classiche

1: 1.77

X: 3.50

2: 5.00

Over 2.5: 2.05

Under 2.5: 1.68

GG: 1.90

NG: 1.80

Probabili Formazioni Italia Polonia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.

