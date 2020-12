Pronostico e quote Genoa-Juventus, 11° giornata Serie A 13-12-2020

Pronostico e quote Genoa-Juventus 11° giornata Serie A: dopo la fantastica vittoria di Barcellona, i bianconeri di Andrea Pirlo vanno a fare visita ai rossoblu di Rolando Maran.

L’inaspettata, ma allo stesso tempo spettacolare vittoria di martedì sera contro il Barcellona di Ronald Koeman non ha solo permesso alla Juventus di arrivare prima nel girone G di Champions League, ma ha anche fatto vedere come gli uomini di Andrea Pirlo siano in grado, quando sono in giornata, di mettere in mostra un gioco fluido e veloce capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Il 3-0 rifilato ai blaugrana ha messo in evidenza soprattutto lo straordinario stato di forma di Cuadrado e McKennie che già contro il Torino avevano fatto molto bene. L’americano, in gol sia contro i granata che contro gli spagnoli, si è reso protagonista dii due splendide prestazioni che hanno confermato ancora una volta il suo status di elemento interessante da tenere sotto stretta osservazione. Il cartellino del classe ’98 appartiene ancora allo Schalke 04, ma è molto probabile che a fine stagione verrà riscattato dai bianconeri.

Ronaldo che ha vinto la sua personalissima sfida con Messi non ha invece bisogno di particolari menzioni, mentre Morata, che non ci sarà contro il Grifone poiché ancora squalificato, non vede l’ora di tornare anche in campionato per aiutare la squadra nella rincorsa al primo posto del Milan che dista attualmente 6 punti. 6 punti come quelli conquistati fin qui dal Genoa che occupa attualmente la penultima posizione in graduatoria.

Pronostico Quote 2 1.33 Over 2.5 1.62 GG + Over 2.5 2.30

Pronostico e quote Genoa-Juventus: 2 quotato 1.33 e Over 2.5 quotato 1.62 su Eurobet.

La differenza in classifica e il valore delle rose delle due squadre parla chiaro: la Juventus è nettamente più forte del Genoa e il successo contro il Barcellona ha galvanizzato ancora di più la squadra di Andrea Pirlo che è chiamata a ripetersi anche contro i genoani per tenersi in scia di Inter e Milan.

Il Genoa, dal canto suo, con una sola vittoria conquistata fin qui (4-1 al Crotone alla prima giornata) parte ovviamente sfavorita contro la Vecchia Signora. L’exploit dei liguri è infatti quotato addirittura 9.50, mentre il segno 2 appena 1.33. Una giocata comoda potrebbe essere l’Over 2.5 quotato 1.62. Una più rischiosa invece è sicuramente l’Over 1.5 1T fissato a 2.40.

Pronostico e quote Genoa-Juventus: le classiche

1: 9.50

X: 5.10

2: 1.33

Over 2.5: 1.62

Under 2.5: 2.15

GG: 1.95

NG: 1.75

Probabili formazioni Genoa-Juventus

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

