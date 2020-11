Pronostico e quote Ferencvaros-Juventus Champions League 3° Giornata 04-11-2020

Pronostico e quote Ferencvaros-Juventus: i bianconeri di Andrea Pirlo fanno visita agli ungheresi di Serhij Rebrov per la 3° giornata della fase a gironi di Champions League.

Messa in archivio la bella vittoria di domenica pomeriggio in casa dello Spezia, la Juventus di Andrea Pirlo fa visita agli ungheresi del Ferencvaros per la 3° giornata della fase a gironi di Champions League. I favori del pronostico pendono ovviamente tutti a favore di Cristiano Ronaldo e compagni che, almeno sulla carta, non dovrebbero avere problemi contro i modesti biancoverdi.

La sfida della Groupama Arena giunge, per i bianconeri, nel momento più opportuno e contro una squadra certamente inferiore. La Vecchia Signora, galvanizzata dalla roboante vittoria per 1 a 4 di due giorni fa e dal rientro di CR7 dopo il lungo stop causato dal Coronavirus, potrebbe infatti dimostrarsi squadra in grado di segnare più di tre gol in una partita anche in campo europeo.

Il team di casa, che fa del suo allenatore Serhij Rebrov l’uomo più rappresentativo, ha ottenuto una pesante sconfitta all’esordio in casa del Barcellona (5-1) e un pareggio in rimonta, da 0-2 a 2-2, in casa contro la Dinamo Kiev sette giorni fa. Rendimento, questo, che fa comprendere come i magiari siano in grado di giocarsela solo con squadre che hanno la loro stessa forza, ma che nulla possono contro una squadra nettamente più forte.

E la Juventus è sicuramente più forte del Ferencvaros. Tuttavia, va detto anche che i piemontesi non sempre hanno brillato contro le cosiddette piccole in questo avvio di stagione. Esclusa la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria alla prima giornata, i bianconeri hanno infatti pareggiato per 1-1 contro Verona e Crotone e anche il successo con la Dinamo Kiev di due settimane fa non ha soddisfatto più di tanto i tifosi juventini che non hanno apprezzato particolarmente l’atteggiamento attendista dei propri beniamini dinanzi ad una squadra che poco ha fatto nell’arco dei 90 minuti.

La sconfitta interna col Barcellona della settimana scorsa è stata invece la giusta conseguenza di un gioco pressoché inesistente difronte ad una formazione che avrebbe potuto segnare anche più di due gol. La partita di domani sera contro il Ferencvaros non deve quindi essere presa sottogamba. Serve una vittoria, senza se e senza ma.

Come detto, i favori del pronostico pendono tutti a favore degli uomini di Andrea Pirlo la cui vittoria (segno 2) è quotata dal noto bookmaker, EUROBET, appena 1.23 contro gli addirittura 13.50 (segno 1) degli ungheresi. Segno X dato a 6.00. Per gli appassionati degli Over e degli Under, bisogna dire invece che l’OVER 2.5 (3 o più gol totali nel match) è quotato 1.60, mentre l’UNDER 2.5 (2 o meno gol totali nel match), 2.20. Stesse identiche quote anche per quanto riguarda GG (entrambe le squadre a segno), dato a 2.20 e NG (solo una squadra o nessuna a segno) dato a 1.60.

Particolarmente appetibile infine, per gli amanti delle COMBO, il 2+Over 3.5 (vittoria Juventus con 4 o più gol totali nel match) che EUROBET quota 2.70. Il segno 1 con la medesima combinazione (vittoria Ferencvaros con 4 o più gol totali nel match) è dato invece a 29.00. X+Over 3.5 fissato a 17.00.

Pronostici e quote Ferencvaros-Juventus: le più giocate

1: 13.50

X: 6.00

2: 1.23

U 2,5: 2.20

O 2,5: 1.60

GG: 2.20

NG: 1.60

Probabili formazioni Ferencvaros-Juventus

Ferenvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Precendenti e statistiche

Nel corso della storia Ferencvaros e Juventus si sono incontrate solo una volta. Era il 23 giugno 1965 e al vecchio Comunale di Torino si giocava la finale della Coppa delle Fiere. La partita fu vinta 1 a 0 dai magiari che sconfissero i bianconeri grazie ad un gol di Maté Fenyvesi. Quella di domani sera sarà la prima in Champions League tra le due squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

