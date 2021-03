Pronostico e quote Cagliari-Juventus, 27° giornata Serie A 14-03-2021

Pronostico e quote Cagliari-Juventus: i rossoblù di Leonardo Semplici ospitano, alla Sardegna Arena, i bianconeri di Andrea Pirlo.

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto di Sergio Conceição è un boccone amaro che ancora dev’essere digerito dalle parti della Continassa. La squadra di Andrea Pirlo, pur battendo i non irresistibili portoghesi, è uscita, per il secondo anno consecutivo, agli ottavi di finale della massima competizione europea. La delusione è sicuramente tanta in casa bianconera, ma tempo per piangersi addosso, con una rincorsa all’Inter (ammesso che si possa ancora sperare di raggiungere i nerazzurri) a cui pensare, non ce n’è.

In attesa della finale di Coppa Italia in programma a maggio contro l’Atalanta, la Vecchia Signora, con una partita in meno (Juventus-Napoli che si gioca mercoledì 17 marzo) e 10 punti di ritardo sui milanesi, punta infatti a rilanciarsi in Serie A così da blindare la qualificazione alla prossima Champions League e magari continuare a sperare in uno scudetto che, qualora arrivasse, sarebbe il 10° consecutivo sulla sponda zebrata del Po. Dubitiamo fortemente che la squadra di Antonio Conte possa “suicidarsi” così clamorosamente, ma nel calcio, si sa, non è mai detta l’ultima parola.

Ponendo quindi la lente d’ingrandimento sugli avversari di giornata della Juventus, il Cagliari del neo allenatore, Leonardo Semplici giunge all’appuntamento della Sardegna Arena da 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 partite. Da quando l’ex tecnico della Spal si è seduto sulla panchina dei sardi, Joao Pedro e compagni hanno completamente cambiato faccia. I successi contro Crotone e Bologna ed il pareggio all’ultimo respiro contro la Sampdoria, hanno infatti rilanciato il team del presidente Giulini che, sebbene abbia ancora molto da lavorare per conquistare la salvezza, si è tirato fuori dalla zona retrocessione portandosi a +2 sul Torino terzultimo in graduatoria.

Pronostico Quote 2 1.55 Over 2.5 1.60 GG+Over 2.5 2.00

Pronostico e quote Cagliari-Juventus: 2 quotato 1.55 e Over 2.5 quotato 1.60 su Eurobet.

Vedendo il valore delle due rose, non dovrebbe esserci partita con la squadra di Andrea Pirlo che parte ovviamente favorita su quella di Leonardo Semplici. L’uscita dalla Champions brucia ancora per i bianconeri, ma il campionato non aspetta. C’è un primo posto da provare a conquistare e una qualificazione alla prossima Champions League ancora da blindare. I rossoblù, dal canto loro, hanno ancora molto da lottare per conservare la permanenza in Serie A. Le motivazioni sono forti da entrambe le parti e, sebbene vediamo favorita la Juventus, non è detto che la sfida di domenica pomeriggio in programma alle 18:00 alla Sardegna Arena, non possa riservare qualche sorpresa.

Suggeriamo quindi il 2 fisso, quotato 1.55, agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi consigliamo invece l’X dato a 4.20. Valida alternativa potrebbe essere l’Over 2.5 fissato a 1.60.

Pronostico e quote Cagliari-Juventus: le classiche

1: 5.95

X: 4.20

2: 1.55

Over 2.5: 1.60

Under 2.5: 2.20

GG: 1.68

NG: 2.05

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

